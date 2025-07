Kopzorgen voor Arne Slot: AC Milan scoort erop los tegen ontzettend zwak Liverpool

AC Milan heeft de pijnpunten van Liverpool zaterdagmiddag genadeloos blootgelegd in een vriendschappelijke wedstrijd. De Italiaanse club scoorde in Hongkong vier keer tegen het elftal van Arne Slot, waarvan drie keer vanuit de counter: 2-4.

Dat Slot defensieve kopzorgen heeft, bleek zaterdag voorafgaand aan het oefenduel met AC Milan al. Liverpool communiceerde ’s ochtends vroeg al dat centrumverdediger Joe Gomez het trainingskamp in Azië inmiddels heeft verlaten vanwege een achillespeesblessure, terwijl Ibrahima Konaté naar verluidt nog altijd aast op een zomers vertrek naar Real Madrid. Slot posteerde Konaté op de reservebank, waardoor Ryan Gravenberch centraal achterin verrassend naast Virgil van Dijk stond.

Liverpool wist het doel niet lang schoon te houden, want al in de tiende minuut van de wedstrijd counterde AC Milan zich naar een voorsprong. Rafael Leão werd vanaf eigen helft gelanceerd door Christian Pulisic, waarna de Portugese aanvaller op hoge snelheid op het doel van Alisson Becker afstormde. Van Dijk was de laatste verdediger van Liverpool, maar de Oranje-international legde Leão geen strobreed in de weg, waarna de ster van AC Milan verwoestend scoorde met de linkervoet: 0-1.

Liverpool wist een kwartier later alweer op gelijke hoogte te komen. Dominik Szoboszlai werd binnen de zestien van AC Milan vrijgespeeld door de zestienjarige Rio Ngumoha, waarna de Hongaarse middenvelder met een bekeken balletje de verre hoek vond: 1-1.

In de rust wisselden beide teams vervolgens volop. Zo kwamen bij Liverpool onder anderen Jeremie Frimpong en Cody Gakpo meteen na rust binnen de lijnen. Dat deerde AC Milan echter niet. Eerst scoorde Ruben Loftus-Cheek na opnieuw een lange rush van Leão en vervolgens tikte Noah Okafor nog voor het verstrijken van het uur de 1-3 tegen de touwen. Beide doelpunten kwamen opnieuw tot stand vanuit de counter.

Gakpo scoorde in de blessuretijd nog wel tegen met het hoofd, maar verder dan die aansluitingstreffer kwam Liverpool niet meer. Sterker nog: het laatste woord was uiteindelijk aan AC Milan, dat in de 94ste minuut van de wedstrijd via Okafor het kwartet completeerde. De Zwitser kon de bal eenvoudig in een leeg doel schuiven na miscommunicatie achterin bij Liverpool.