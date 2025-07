Liverpool dendert door en bezorgt Slot gewenste spits

Liverpool heeft een akkoord bereikt met Eintracht Frankfurt over spits . Dat melden Florian Plettenberg en Fabrizio Romano op X. Laatstgenoemde spreekt zelfs zijn welbekende 'here we go' uit over de transfer. Liverpool gaat, inclusief bonussen, een bedrag van zo'n 95 miljoen euro overmaken voor de Franse spits.

Liverpool is deze zomer naarstig op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Darwin Núñez kwam in de zomer van 2022 voor 85 miljoen euro over van Benfica, maar de Uruguayaan werd nooit onomstreden op Anfield. In een poging de voorhoede te versterken, kwam de Engelse kampioen in eerste instantie bij Alexander Isak uit. Liverpool was bereid het clubrecord (125 miljoen euro voor Florian Wirtz) opnieuw te breken, maar Newcastle United wil de Zweed niet verkopen.

Artikel gaat verder onder video

De club van trainer Arne Slot schakelde derhalve door naar Ekitike van Eintracht Frankfurt. Nadat een eerste bod van meer dan tachtig miljoen euro van Liverpool werd afgewimpeld door de Duitse club, daar is er inmiddels een akkoord bereikt over een transfer. Ekitike zal snel medisch gekeurd worden door de Premier League-kampioen, waarna hij een contract tot medio 2031 zal tekenen op Anfield. Daarmee heeft Slot zijn gewenste spits binnen.

Ekitike doorliep de jeugdopleiding van Stade Reims en brak bij die club ook door in het betaald voetbal. Paris Saint-Germain hapte in 2022 toe en haalde de spits op huurbasis naar Parijs, waarna hij een jaar later voor 28,5 miljoen euro definitief de overstap maakte. Bij de recordkampioen kon hij zijn status als doelpuntenmaker echter niet waarmaken. Ekitike scoorde slechts vier keer in 33 wedstrijden voor PSG, waarna de club hem in de tweede helft van het seizoen 2023/24 verhuurde aan Frankfurt, dat hem uiteindelijk voor 16,5 miljoen euro definitief in mocht lijven.

Ekitike was in maart nog trefzeker in de returnwedstrijd in de achtste finale van de Europa League tegen Ajax en leverde in die wedstrijd tevens een assist, mede daardoor wonnen de Duitsers afgetekend (4-1). In alle competities was de Fransman dit seizoen goed voor 22 treffers en twaalf assists. Zijn contract in Frankfurt loopt nog door tot medio 2029.

Liverpool actief op transfermarkt

Liverpool toont zich deze transferwindow al uiterst actief op de markt. Eerder al wisten The Reds zich te versterken met Jeremie Frimpong, Florian Wirtz en Milos Kerkez. Het is de bedoeling dat Ekitike de vierde zomeraanwinst van Liverpool wordt, dat zich uiterst actief toont op de transfermarkt. Daartegenover staat wel het vertrek van Trent Alexander-Arnold, Caoimhín Kelleher en Jarell Quansah.

