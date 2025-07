'Liverpool meldt zich bij competitiegenoot en wil transferrecord opnieuw breken'

Liverpool heeft contact gezocht met Newcastle United voor . Dat melden transferexpert Fabrizio Romano en The Ahtletic. Naar verluidt zou de club van trainer Arne Slot bereid zijn om een kleine 140 miljoen euro neer te tellen voor de Zweedse spits, die in 2019 een halfjaar op huurbasis voor Willem II speelde.

Afgelopen juni schemerde al door dat Liverpool het eigen transferrecord, een totaalpakket van ruim 135 miljoen euro voor Florian Wirtz, wil verbreken voor Isak. Nu lijken The Reds ook daadwerkelijk concreet te worden voor de 25-jarige aanvaller. Hoewel Liverpool nog geen bod heeft uitgebracht bij Newcastle United, heeft de club wel zijn interesse kenbaar gemaakt. De kampioen van Engeland is bereid om ongeveer 120 miljoen pond, omgerekend zo'n 138 miljoen euro, neer te tellen voor de Zweeds international.

Artikel gaat verder onder video

Newcastle is echter glashelder: Isak is niet te koop. Desalniettemin wil Liverpool een poging ondernemen om de 1.92 meter langer spits los te weken bij The Magpies. Mochten The Reds niet tot een deal komen met de nummer vijf van het afgelopen Premier League-seizoen, dan komt Eintracht Frankfurt-spits Hugo Ekitike in beeld. De 23-jarige Fransman staat echter ook in de belangstelling van Newcastle United, dat hard bezig is om een transfer te realiseren. Een akkoord is nog niet bereikt, maar Newcastle United voert wel al gesprekken met de Duitse club en is bereid om liefst 75 miljoen euro neer te tellen.

Volgens The Athletic zijn 'de gevoeligheden rondom Liverpool' nog altijd hoog na het tragische overlijden van Diogo Jota. "Maar er is een besef dat de club deze zomer meer spelers zal moeten aantrekken", klinkt het. Vooralsnog spendeerde Liverpool deze transferwindow al een bedrag van liefst 210 miljoen euro. Wirtz, Jeremie Frimpong en Milos Kerkez maakten alle drie al de overstap naar de club uit Merseyside.

