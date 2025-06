Liverpool presenteert recordaankoop Wirtz, die direct torenhoge ambitie uitspreekt

Liverpool heeft vrijdagavond officieel gepresenteerd. De 22-jarige aanvallende middenvelder komt voor een recordbedrag over van Bayer Leverkusen en spreekt bij zijn presentatie direct zijn torenhoge ambities voor zijn debuutseizoen uit.

Na maanden van geruchten mag Wirtz zich vanaf vandaag écht speler van The Reds noemen. De club van trainer Arne Slot maakt een transfersom van 100 miljoen pond (116 miljoen euro) over naar Leverkusen. Door bonussen kan het bedrag verder oplopen naar ruim 135 miljoen euro. Daarmee lost Wirtz zijn nieuwe ploeggenoot Darwin Núñez ruimschoots af als duurste Liverpool-speler aller tijden. De Uruguayaan kwam in de zomer van 2022 voor 85 miljoen euro over van Benfica.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alexander-Arnold aan de schandpaal genageld door medewerkers Liverpool Airport

Wirtz toont zich in zijn eerste interview met het clubkanaal van Liverpool dolenthousiast over zijn transfer. "Ik kom hier niet om lol te maken, ik wil hier wat bereiken en de fans geven wat ze verdienen. Ik zou in mijn debuutjaar alles willen winnen! Afgelopen seizoen is Liverpool kampioen geworden, dus het is mijn doel om die opnieuw te winnen en ook verder te komen in de Champions League. Ik ben ontzettend ambitieus." Liverpool werd afgelopen seizoen in de achtste finales van het miljardenbal uitgeschakeld door de latere winnaar, Paris Saint-Germain.

Wirtz derde Liverpool-aanwinst, record kan deze zomer nóg een keer sneuvelen

Voor Liverpool is Wirtz de derde aanwinst voor komend seizoen. Eerder presenteerde de club van Slot de Hongaarse keeper Ármin Pecsí, die overkomt van Puskás Akademia in zijn vaderland, én Oranje-international Jeremie Frimpong, die de afgelopen jaren met Wirtz samen voor Leverkusen speelde. Slot lijkt op korte termijn ook zijn vierde nieuwe speler te mogen begroeten: volgens Engelse media is Liverpool dichtbij de komst van Milos Kerkez. De Hongaarse linksback, die in het verleden voor AZ speelde, moet overkomen van competitiegenoot Bournemouth. Bovendien zou Wirtz het transferrecord deze zomer mogelijk alweer kwijtraken: Liverpool aast tevens op de peperdure spits van Newcastle United, voormalig Willem II'er Alexander Isak.

Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

