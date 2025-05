Slot gekraakt: ‘Vermakelijk dat hij zich daarom bekommert’

Het gaat erg veel over Liverpool-trainer Arne Slot, constateert Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De Premier League-winnaar zou zich te druk maken om het al dan niet krijgen van genoeg erkenning van de media.

Niet alleen bij de festiviteiten rondom het kampioenschap kwam Slot veel in beeld, maar 'ook in Nederland draaide het om Slot', volgens Driessen. Zo sprak Slot zich bijvoorbeeld uit over zijn assistent John Heitinga, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met het hoofdtrainerschap bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Onlangs nodigde Slot een aantal Nederlandse journalisten uit in Liverpool. ‘Slim’, vindt Driessen: “Keer op keer had hij journalisten afgelopen seizoen ’nee’ verkocht bij interviewverzoeken. First things first, eerst de landstitel veroveren met Liverpool. Maar je bent niet voor niets Nederlands mediadarling, vandaar dus de speciaal door Slot georganiseerde persmeeting voor zijn landgenoten. Slim om het thuisfront te bedienen of zelfs in te palmen, want eens kom je als Slot terug naar je vaderland als bondscoach en dan betaalt zo’n charmeoffensief zich ongetwijfeld uit.”

LEES OOK: Guardiola wil Nederlandse trainer als assistent bij Man City

Driessen licht wat Slot-quotes uit, die er volgens de columnist op wijzen dat de trainer zichzelf extra erkenning wil geven: “‘De Premier League winnen is moeilijker dan de Champions League’, ‘Spelers dachten: deze trainer zegt dingen die kloppen en uitkomen, toen we met een tactische omzetting wonnen bij het Manchester United van Erik ten Hag’, ‘Een paar goede wedstrijden met Feyenoord spelen is niet moeilijk, maar de kunst voor een trainer is dat iedere drie dagen voor elkaar te krijgen’.”

De journalist van De Telegraaf is hard voor de trainer: “Uiteraard zou Slot Slot niet zijn als hij de gelegenheid te baat neemt om zijn geweldige prestatie bij Liverpool van wat extra Slot-glans te voorzien. Voor het geval hij onvoldoende credits zou krijgen, want daar is Slot beducht voor.” Verder schrijft hij: “Het is allemaal Slot ten voeten uit; tussen de regels door veren op de eigen hoed steken. Vermakelijk ook dat zo’n alom geprezen toptrainer als Slot zich zo bekommert om het beeld dat hij toch echt de grote man achter alle successen is. Alsof daarover twijfel bestaat”, aldus Driessen.

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Arne Slot komt met genadeloos besluit, Micah Richards heeft medelijden 🔗

👉 Gaat Kevin De Bruyne naar Liverpool? 🔗

👉 Aan alles gedacht: Slot zorgt ervoor dat ook transferflop kampioensmedaille krijgt 🔗

👉 Liverpool houdt mogelijk tóch transfersom over aan vertrek Alexander-Arnold 🔗

👉 'Slot wil peperdure concurrent voor Gravenberch naar Liverpool halen' 🔗