Guardiola wil Nederlandse trainer als assistent bij Man City

Pep Guardiola wil zijn technische staf bij Manchester City gaan versterken met Pepijn Lijnders, zo meldt Fabrizio Romano. De Nederlander was in het verleden als assistent werkzaam bij Liverpool en kende dit seizoen een onsuccesvol avontuur als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg.

Manchester City kende dit jaar een stuk minder seizoen dan gebruikelijk. De blauwe club uit Manchester wist tussen eind oktober en eind december slechts één keer te winnen in alle competities, waardoor het een seizoen om te vergeten werd. Uiteindelijk eindigde de ploeg van Guardiola op de derde plek, dertien punten achter landskampioen Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Manchester City wil Reijnders als opvolger voor De Bruyne, vraagprijs AC Milan bekend'

Volgend seizoen moet Man City met een hernieuwde technische staf voor een ommekeer gaan zorgen. Juanma Lillo, Íñigo Domínguez and Carlos Vicens gaan de club namelijk allemaal verlaten. Een van de namen die serieus wordt overwogen, is Lijnders. Ook Kolo Touré, tussen 2009 en 2013 als speler actief bij The Citizens en momenteel werkzaam in de jeugdopleiding, is in beeld om de staf van Guardiola te versterken.

LEES OOK: 'Nieuwe club De Bruyne bekend: contract voor twee jaar én Champions League'

Voor Lijnders zou een transfer naar Manchester City een pikante zijn. De Nederlander was namelijk van 2015 tot 2024 – met tussendoor een uitstapje van enkele maanden als hoofdtrainer van NEC – als assistent actief bij Liverpool onder Jürgen Klopp. Lijnders gold daar als zeer gewaardeerde kracht in de technische staf van het team dat jaren de belangrijkste uitdager van Manchester City was in de Premier League. Afgelopen zomer ging Lijnders als hoofdtrainer aan de slag bij Red Bull Salzburg, maar daar werd hij in december weer ontslagen.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Kolo Touré and Pep Lijnders are two options under consideration at Manchester City to be part of Pep Guardiola’s staff.



Decisions on new staff members soon following departures of Juanma Lillo, Íñigo Domínguez and Carlos Vicens. pic.twitter.com/ONc90TpG4K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗