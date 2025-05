'Nieuwe club De Bruyne bekend: contract voor twee jaar én Champions League'

Napoli kroonde zich vrijdagavond voor de tweede keer in drie seizoenen tot kampioen van Italië en het begint er steeds meer op te lijken dat de club op korte termijn nóg iets groots heeft te vieren. wordt al even in verband gebracht met een overstap naar de Italiaanse topclub en nadat voor het weekeinde al via Sky Sports en journalist Sacha Tavolieri naar buiten kwam dat hij zijn jawoord zou hebben gegeven, schrijft nu ook La Gazzetta dello Sport dat de komst van de Belg ‘dichtbij’ is voor Napoli.

De Bruyne neemt dit weekeinde definitief afscheid als speler van Manchester City. Hij speelde van de week al zijn laatste wedstrijd in het Etihad Stadium als speler van The Citizens. De Bruyne kwam vooralsnog 421 keer in actie voor Manchester City, goed voor 108 doelpunten en 177 assists. Als speler van Manchester City won De Bruyne bovendien zes keer de landstitel en eenmaal de Champions League. De Belg staat nu dus op het punt te verhuizen naar Italië. Hij wordt al even in verband gebracht met een transfervrije overstap naar Napoli, maar die berichten beginnen nu steeds concreter te worden.

Zowel Sky Sports Italia en journalist Tavolieri brachten eerder deze week naar buiten dat De Bruyne zijn jawoord heeft gegeven aan de kersverse kampioen van Italië. “Zoals sinds 12 mei bekend is, heeft De Bruyne groen licht gegeven om zich bij Napoli aan te sluiten en wil hij zijn toekomst geregeld hebben voordat hij op vakantie gaat. De gesprekken met de Italiaanse club zijn vergevorderd om de deal te finaliseren. Het is nog onduidelijk of het een contract voor twee jaar wordt met een optie voor een derde jaar, of een volledig contract voor drie jaar, wat KDB prefereert”, zo schreef Tavolieri vrijdag op X.

La Gazzetta dello Sport treedt zaterdagmorgen, daags nadat Napoli dankzij een 2-0 zege op Cagliari de vierde landstitel in de clubhistorie veroverde, verder in de details. “Napoli staat klaar om zichzelf het eerste cadeau voor de Scudetto te geven: Kevin De Bruyne. De Belgische ster, die op 30 juni vertrekt bij Manchester City na tien seizoenen onder Guardiola gespeeld te hebben, zal volgende week een definitief antwoord geven aan de club van De Laurentiis, die een contract voor twee jaar met een mogelijkheid op aanzienlijke bedragen op tafel heeft gelegd”, zo klinkt het. Het voorstel van Napoli komt overigens niet in de buurt van het salaris dat De Bruyne opstrijkt bij Manchester City.

‘Vrouw van De Bruyne bekeek al appartementen in Napels’

Tóch heeft Napoli er een goed gevoel over. De club maakt al een tijdje werk van de komst van de transfervrije De Bruyne. Volgens La Gazzetta is Giovanni Manna de ‘grote regisseur’. Hij zou eind april rechtstreeks naar Manchester zijn gevlogen om de Belg te overtuigen van een overstap naar Italië. Michel Lacroix, de vrouw van De Bruyne, zou vervolgens al naar Napels zijn afgereisd om appartementen te bekijken. Volgens de sportkrant is de familiekwestie ‘cruciaal’ voor De Bruyne, gezien het feit dat hij drie jongere kinderen heeft (9, 7 en 5 jaar). Napoli moest afgelopen week wel wat gas geven, want ook Juventus werd plots genoemd als mogelijke bestemming. De oud-speler van onder meer Chelsea en VfL Wolfsburg kon tevens rekenen op interesse vanuit de MLS.

Zo zou Chicago Fire bereid zijn De Bruyne veel meer te betalen, maar wil hij zich, zo schrijft La Gazzetta, blijven bewijzen in de Champions League. “Onder de sponsors van de operatie bevinden zich twee landgenoten die de pareltjes van Napels al hebben ontdekt: Romelu Lukaku, die na de winst van de Scudetto zich er niet verder op wilde toeleggen, en vooral Dries Mertens, die de speler van Manchester City de afgelopen jaren vaak in de stad kwam bezoeken”, zo klinkt het. Lukaku speelt sinds afgelopen zomer voor Napoli en had een groot aandeel in het kampioenschap. Mertens is zelfs een legende in Napels. Met 148 doelpunten in 397 wedstrijden is hij clubtopscorer aller tijden. Daarmee houdt hij Lorenzo Insigne (122), Marek Hamsik (121) en zelfs Diego Maradona (115) onder zich op de lijst.

Lo Scudetto torna a Casa…𝑨𝑮𝟒𝑰𝑵! Il Napoli è Campione d’Italia! 💙#AG4IN #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/fK4KFaesAM — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2025

