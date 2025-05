Keihard gelag voor Man United én Ten Hag: aankoop van 30,5 miljoen strooit extra zout in wonden

Terwijl Manchester United afstevent op een beschamende eindklassering in de Premier League en woensdagavond in de finale van de Europa League aan het kortste eind trok tegen Tottenham Hotspur, beleeft een seizoen dat hij nooit meer zal vergeten. De middenvelder verruilde Manchester United afgelopen zomer voor Napoli. Die keuze heeft uitstekend uitgepakt. McTominay heeft een waanzinnig aandeel gehad in het kampioenschap van Napoli, met zijn doelpunt in de kampioenswedstrijd tegen Cagliari als absoluut hoogtepunt.

McTominay is een product uit de jeugdopleiding van Manchester United. De Schot sloot in de zomer van 2017 al aan bij de hoofdmacht en speelde uiteindelijk weliswaar 255 wedstrijden in het eerste elftal, maar was eigenlijk nooit onomstreden. McTominay slaagde er ook onder Erik ten Hag niet in een vaste basisplaats te veroveren. In het seizoen 2023/24 kwam hij weliswaar in 43 wedstrijden in actie - goed voor tien doelpunten en drie assists - maar verscheen hij in de competitie slechts achttien keer aan de aftrap. Ten Hag deed bovendien bijna overal op het veld wel een beroep op McTominay: als verdedigende middenvelder, controlerende middenvelder, aanvallende middenvelder én zelfs als spits.

In de eerste twee competitiewedstrijden van Manchester United in het nieuwe seizoen moest McTominay het doen met korte invalbeurten. Toen Napoli zich voor hem meldde, trok de Schot zijn conclusies. Hij maakte op 30 augustus, vlak voor het sluiten van de transfermarkt, voor een bedrag van 30,5 miljoen euro de overstap naar Napels. Over de exacte reden waarom McTominay afgelopen augustus de deur van Old Trafford achter zich dichttrok, heerst enigszins onduidelijkheid. Mick Brown, een voormalige hoofdscout van Manchester United, vertelde in oktober vorig jaar in gesprek met Football Insider dat de middenvelder al langere tijd op de nominatie stond om te vertrekken. “Ze wilden hem al heel lang weg hebben. Toen ik in 2023 bij West Ham werkte, boden ze ons McTominay, Wan-Bissaka en Harry Maguire aan”, zo klonk het destijds.

‘Het lijkt erop dat Ten Hag hem niet meer wilde’

McTominay bleef in het seizoen 2023/24 echter speler van Manchester United. De club eindigde in dat seizoen op een zeer teleurstellende achtste plaats, waardoor plaatsing voor de Champions League werd én de nodige miljoenen aan opbrengsten werden misgelopen. Het mislopen van de Champions League bracht de club in een benarde situatie. “Uiteindelijk moesten ze spelers verkopen om andere spelers binnen te halen. Ze hadden niet de financiële middelen om flink geld uit te geven aan de aankoop van een heleboel nieuwe spelers”, zo vertelde Brown aan Football Insider. McTominay was opnieuw een van de spelers die op de nominatie stonden om te vertrekken. “Maar hoe dan ook, het lijkt erop dat Ten Hag hem niet meer wilde, en dat begrijp ik niet. Hij zwaait altijd met de vlag, hij gaat ervoor, ongeacht de situatie of tegenstander, en hij doet het meestal goed.”

McTominay laat zijn voeten spreken

Eind vorig jaar liet McTominay zelf zijn licht schijnen over zijn vertrek bij Manchester United. Volgens de Schot wilde Ten Hag juist níét dat hij de club zou gaan verlaten. “Op mijn laatste dag moest ik iedereen gedag zeggen en het was niet makkelijk om afscheid te nemen. Maar dat is voetbal. Dat is het leven. Ik sprak ook met Ten Hag. Hij deelde zijn gedachten over de situatie: ik zei: ‘Luister, het is mijn carrière, ik ben hier om mezelf te pushen.’ In deze situatie moest ik aan mezelf denken en mijn gevoel volgen over wat ik wil doen in mijn carrière en me niet laten tegenhouden door externe factoren”, vertelde McTominay aan BBC Scotland. Hij sprak van een ‘grote beslissing’. “Maar op sommige manieren was het vrij eenvoudig. Ik zag de gepassioneerde fans, ik zag de coach, ik zag de spelers en ik zag een kans. Ik greep die kans.”

En hoe. De komst van McTominay is voor Napoli een schot in de roos gebleken. In 34 competitieduels was hij goed voor twaalf doelpunten en zes assists, waarmee hij een cruciaal aandeel heeft gehad in de Scudetto. McTominay bekroonde zijn debuutseizoen in Italië vrijdagavond niet alleen met de titel, maar ook met een wonderschoon doelpunt én de award voor Speler van het Jaar in de Serie A. La Gazzetta dello Sport wijst McTominay aan als dé man van dit kampioenschap. Hij heeft bewezen in verschillende systemen te kunnen renderen. “Napoli wordt onleesbaar en wint met de Schot aan superioriteit op alle vitale plekken op het veld. McTominay komt van ver en ze zien hem niet eens, hij overrompelt de tegenstanders en scoort als een echte aanvaller: dubbele cijfers voor een middenvelder, niet slecht. Bovenal is hij degene die het team met zijn doelpunten in de slotfase van het seizoen staande heeft gehouden”, zo schrijft de sportkrant.

