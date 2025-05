Man United grijpt uren na Europa League-finale keihard in

Opnieuw staan honderden banen op de tocht bij Manchester United. In de uren en dagen na de verloren Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur is een beslissing genomen over de banen van circa 200 medewerkers. Hoeveel ontslagen er precies zijn gevallen is nog niet bekend, maar dit is de tweede grote ontslaggolf binnen een jaar. Afgelopen zomer werden al ongeveer 250 functies bij de club geschrapt.

In februari had CEO Omar Berrada het personeel al gewaarschuwd dat er een tweede ontslaggolf zou komen als onderdeel van een ‘transformatiepla’ om de club weer winstgevend te maken. Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe dringt sindsdien aan op rigoureuze bezuinigingen. Onder zijn leiding zijn al diverse harde maatregelen genomen: zo zijn er massaontslagen doorgevoerd en zijn andere kostenposten weggesneden binnen de club.

De financiële urgentie achter deze ingreep is groot. Manchester United kampt met een schuldenlast van meer dan een miljard euro en lijdt al zes jaar op rij verlies, in totaal opgeteld circa 535 miljoen aan rode cijfers. Ratcliffe waarschuwde bovendien dat de club zonder ingrepen ‘met kerst failliet had kunnen zijn’ – een indicatie van hoe nijpend de situatie volgens hem is.

Ook de recente sportieve tegenvaller speelt een rol bij de timing. United verloor deze week met 1-0 de Europa League-finale van Tottenham Hotspur in Bilbao en liep daarmee plaatsing voor de Champions League mis. Het mislopen van Champions League (en überhaupt Europees voetbal) betekent dat de club naar schatting ruim 120 miljoen euro aan potentiële inkomsten verliest. Nu deze meevaller uitblijft, wil de clubleiding de bezuinigingen des te sneller doorvoeren.

Voor het personeel zijn de gevolgen zwaar. De timing van de ontslagmelding – pal na de sportieve domper – kwam voor veel werknemers als een verrassing. Bronnen binnen de club melden dat de moraal onder het personeel tot een dieptepunt is gedaald. De ontslagen treffen medewerkers in uiteenlopende geledingen van de organisatie, van de scouting- en analyseafdelingen tot commerciële teams. Het is nog onduidelijk of deze ronde de laatste zal zijn, of dat er in de nabije toekomst opnieuw banen zullen verdwijnen.

