Nóg meer slecht nieuws dreigt voor Manchester United

Het valt niet uit te sluiten dat in de zomer vertrekt bij Manchester United. De aanvoerder heeft weliswaar nog een contract tot de zomer van 2027, maar kan zich verheugen op de interesse van Al Hilal. Dat meldt Sky Sports donderdagavond althans. Hoewel de interesse van de topclub uit Saudi-Arabië nog niet concreet is, zou dit naar verluidt op korte termijn kunnen veranderen.

Manchester United telde begin 2020 65 miljoen euro neer voor de komst van Fernandes. Hoewel de club de laatste jaren sportief weinig voor elkaar krijgt, is het huwelijk met de Portugese spelmaker een groot succes. Fernandes speelde tot op heden 289 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij 98 keer trefzeker was en 86 assists verzorgde. De aanvoerder kon woensdagavond echter niet voorkomen dat Manchester United in de finale van de Europa League tegen Tottenham Hotspur aan het kortste eind trok (0-1).

Fernandes is desondanks een van de weinige spelers van Manchester United die dit seizoen een acceptabel niveau haalt. Na 56 wedstrijden in alle competities staat de teller op negentien treffers en evenveel assists. Hij heeft nog een doorlopend contract bij Old Trafford, maar hij zou deze zomer zomaar kunnen vertrekken. Sky Sports maakt donderdagavond melding van de interesse van Al Hilal. “De plannen om hem te contracteren zijn momenteel nog niet ver gevorderd. Dat zou echter kunnen veranderen, omdat de Saudische Pro League-club volgende maand meedoet aan het WK voor clubs en spelers kan contracteren tijdens een speciale vroege transferperiode tussen 1 en 10 juni”, zo klinkt het.

Dit zegt Fernandes over zijn toekomst

Manchester United zal zijn absolute sterkhouder in eerste instantie niet willen laten gaan, maar kan het geld goed gebruiken nu het zich niet heeft weten te plaatsen voor de Champions League. “Fernandes is een belangrijke speler bij United. Hoofdtrainer Ruben Amorim heeft zijn aanvoerder een van de beste spelers ter wereld genoemd en hij is niet te koop”, zo klinkt het nu. De Portugees was na de verloren finale tegen Tottenham Hotspur een stuk minder uitgesproken over zijn toekomst. “Ik heb altijd gezegd dat ik hier zal blijven tot de club me zegt dat het tijd is om te gaan. Ik wil graag meer doen, om de club naar mooie tijden te kunnen leiden. Op de dag dat de club denkt dat ik te veel ben of dat het tijd is om uit elkaar te gaan… Het is voetbal, je weet het maar nooit. Maar ik heb het altijd gezegd en ik houd me aan mijn woord”, zo wordt Fernandes geciteerd.

“Als de club denkt dat het tijd is om uit elkaar te gaan omdat ze er geld in willen steken of wat dan ook, dan is het zo, en voetbal is soms zo”, voegde hij er nog aan toe. Al Hilal eindigt dit seizoen op de tweede plaats in de Saudische Pro League. Er staat nog één speelronde op het programma, maar Ittihad FC kroonde zich onlangs al tot landskampioen. Al Hilal haalde in de zomer van 2023 Neymar nog naar Saudi-Arabië. Het huwelijk met de Braziliaan werd echter een flop. Neymar keerde dit jaar terug bij Santos. Bono, Kalidou Koulibaly, João Cancelo, Rúben Neves (beiden landgenoten van Fernandes) en Aleksandar Mitrovic zijn de grote namen in de huidige selectie van Al Hilal.

