Mohamed Salah haalt zich woede van Manchester United-fans op zijn hals

feliciteerde woensdagavond via X Europa League-winnaar Tottenham Hotspur, maar dat had hij wellicht beter niet kunnen doen. De sterspeler van Liverpool haalde zich daarmee de woede van de Manchester United-fans op zijn hals, die behoorlijk boos reageerden.

Tottenham Hotspur en Manchester United stonden woensdagavond tegenover elkaar in de Europa League-finale in Bilbao. Het werd een chaotische eindstrijd, die de ploeg uit Londen uiteindelijk met 1-0 wist te winnen door een treffer van Brennan Johnson. Voorafgaand wees Spurs-trainer Ange Postecoglou er al op dat zijn ploeg er nog wel eens met de trofee vandoor zou kunnen gaan. "In mijn tweede seizoen pak ik vaak prijzen", sprak de Australische oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frimpong heeft fraaie stap naar Liverpool te pakken, details transfer bekend

Met het winnen van de Europa League heeft Postecoglou woord gehouden, in verder een dramatisch seizoen van Tottenham Hotspur. De uitspraak van de Spurs-trainer is ook Salah niet ontgaan, en hij komt er dan ook op X op terug. "Hij zei dat hij zou gaan winnen in zijn tweede seizoen. Gefeliciteerd!", klinkt het.

LEES OOK: 'FC Barcelona laat Slot vrezen, Real wil enorme slag slaan en EK-ster binnenhalen'

Het levert de Egyptische smaakmaker van Liverpool veel reacties op. Zowel positieve, als negatieve. De negatieve reacties komen vooral vanuit de supporters van Manchester United, de rivaal van Liverpool. "Jij bent echt een clown", schrijft iemand, terwijl een ander de aanvaller ook uitmaakt voor 'clown'. "Wie heeft jou uitgenodigd?", pent weer een ander neer.

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Arne Slot komt met genadeloos besluit, Micah Richards heeft medelijden 🔗

👉 Gaat Kevin De Bruyne naar Liverpool? 🔗

👉 Aan alles gedacht: Slot zorgt ervoor dat ook transferflop kampioensmedaille krijgt 🔗

👉 Liverpool houdt mogelijk tóch transfersom over aan vertrek Alexander-Arnold 🔗

👉 'Slot wil peperdure concurrent voor Gravenberch naar Liverpool halen' 🔗