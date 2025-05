'FC Barcelona laat Slot vrezen, Real wil enorme slag slaan en EK-ster binnenhalen'

Nico Williams stond vorig jaar zomer boven aan de verlanglijst van FC Barcelona, maar het Spaanse supertalent verkoos een langer verblijf bij Athletic Club boven aan overgang naar de Catalaanse grootmacht. Een jaar later maakt hij mogelijk alsnog een toptransfer. Real Madrid zou deze zomer graag werk willen maken van zijn komst. FC Barcelona op z’n beurt heeft het vizier eveneens gericht op een nieuwe buitenspeler: (Liverpool) en (Manchester United) worden genoemd als kandidaten.

Tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland waren de ogen vanzelfsprekend gericht op de prestaties van de piepjonge Lamine Yamal, maar de andere buitenspeler van Spanje maakte eveneens veel indruk. Williams dreef zijn tegenstanders tot wanhoop en had met doelpunten tegen Georgië en in de finale tegen Engeland een groot aandeel in de Spaanse eindzege. Hij werd vervolgens nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar FC Barcelona, maar van een overgang naar de Catalaanse grootmacht zou het niet komen. Williams bleef bij Athletic Club en kreeg als beloning het rugnummer 10. Williams maakt ook dit seizoen indruk, met elf doelpunten en zeven assists in 44 wedstrijden in alle competities.

Het is niet uitgesloten dat hij deze zomer alsnog een toptransfer maakt. Marca pakt woensdagmorgen uit met het nieuws dat Real Madrid serieus overweegt om Williams na dit seizoen naar de hoofdstad te halen. “De deal is niet vergezocht en relatief eenvoudig: het enige wat nodig is, is het betalen van zijn afkoopsom van 58 miljoen euro, die is vastgesteld na zijn laatste contractverlenging bij de club uit Bilbao”, zo klinkt het. Volgens Marca is Real Madrid ‘zeer te spreken’ over het profiel van Williams. “Hij is een jonge, explosieve speler met een grote media-impact en zowel sportief als commercieel potentieel. Zijn status als Spaans international is ook van toegevoegde waarde voor een team dat een solide thuisbasis en marktpositie wil behouden.”

Marca omschrijft een transfer van Williams naar Real Madrid als ‘kaskraker’. “Een aanwinst met grote impact die de opkomende status van Lamine Yamal in het nationale voetbal gedeeltelijk zou kunnen compenseren. Net als de jonge Barça-speler zorgt Nico voor enthousiasme bij de fans”, zo klinkt het. Real Madrid lijkt, mocht het Williams inderdaad binnen halen, eerst wel afscheid te moeten nemen van een van zijn huidige aanvallers. Carlo Ancelotti, die na dit seizoen vertrekt, had dit seizoen de beschikking over onder meer Kylian Mbappé, Vinícius Júnior en Rodrygo. Laatstgenoemde schijnt ontevreden te zijn met zijn rol. Hij lijkt in aanmerking te komen voor een vertrek. Dat zou de weg vrijmaken voor de komst van Williams.

🚨🇪🇸 The name of Nico Williams (22) has begun to sound strongly at Real Madrid. He has become a very attractive possibility for the Spanish club.



They are seriously considering to sign him for next season. He has a €58m release clause, reports @marca. 💰 pic.twitter.com/gkHjv0L2xp — EuroFoot (@eurofootcom) May 20, 2025

FC Barcelona wil concurrent van Raphinha en Yamal

FC Barcelona heeft de komst van Williams uit het hoofd gezet. De Catalanen beschikken met Raphinha en Yamal over twee van de beste buitenspelers van dit seizoen, maar dit betekent niet dat ze zich helemaal niet willen versterken op die posities. Volgens Mundo Deportivo wil FC Barcelona zich ‘versterken met een topspeler die kan concurreren om een basisplaats, die balans en scorend vermogen bezit, ook goed is in de pressing’. “En als hij ook nog als nummer negen kan spelen, des te beter”, zo klinkt het. De sportkrant schrijft dat Luis Díaz de favoriet is van sportief directeur Deco. Díaz staat momenteel onder contract bij Liverpool, waar hij dit seizoen met dertien doelpunten en zeven assists in 35 competitieduels een belangrijk aandeel had in het succes van Arne Slot.

Díaz werd vorig jaar al in verband gebracht met FC Barcelona. Volgens Mundo Deportivo heeft diens entourage al gesproken met de kampioen van Spanje om te vragen of hij ‘bereid is het Barça-shirt te dragen’. Die bereidheid zou er wel zijn, maar of het daadwerkelijk van een transfer kan gaan komen, is afhankelijk van de middelen die FC Barcelona na dit seizoen beschikbaar heeft om de selectie te kunnen versterken. Marcus Rashford wordt genoemd als alternatief. Hij staat nu nog onder contract bij Manchester United, maar kwam de afgelopen maanden op huurbasis uit voor Aston Villa. Volgens Mundo Deportivo is Rashford, ‘om zijn transfer naar FC Barcelona mogelijk te maken’, in zee gegaan met zaakwaarnemer Pini Zahavi. De Engelsman zou hebben voorgesteld om zijn salaris te verlagen. Mocht FC Barcelona voor Rashford gaan, zou het vermoedelijk huur met een koopoptie worden.

You guys are not ready for this under Flick



He's going to turn Luis Diaz into a beast pic.twitter.com/QME8qoJ7bC — Brian (@Bri_an2) May 20, 2025

