Kampioenschap krijgt mogelijk serieus staartje voor Napoli

Napoli kroonde zich vrijdagavond dankzij een 2-0 overwinning op Cagliari tot kampioen van Italië, voor de tweede keer in drie seizoenen. Deze knappe prestatie is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Antonio Conte. De voormalig trainer van onder meer Juventus, Chelsea en Internazionale begon afgelopen zomer aan zijn avontuur in het Stadio Diego Armando Maradona. Na het binnenhalen van de landstitel is het echter de grote vraag of Conte ook na de zomer nog onder contract staat bij de viervoudig landskampioen.

Napoli kroonde zich in 2023 onder leiding van Luciano Spalletti op overtuigende wijze tot kampioen van Italië. De Napolitanen eindigden op grote afstand van de rest, maar slaagden er niet in hun goede prestaties een passend vervolg te geven. Een rampzalig seizoen volgde, met veel onrust en een uiteindelijke tiende plaats in de Serie A. Er moest wat veranderen, dat was wel duidelijk. Conte werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan, die in het verleden Juventus en Internazionale al naar de landstitel loodste, moest Napoli terug aan de top zien te krijgen. Daarvoor kreeg hij, eind augustus pas, de beschikking over onder meer Romelu Lukaku, Scott McTominay en David Neres.

LEES OOK: Scott McTominay verwerft legendarische status in kampioenswedstrijd Napoli

Artikel gaat verder onder video

Halverwege het seizoen drong bij Napoli het besef door dat de Scudetto dit seizoen zomaar gewonnen zou kunnen worden. Het vertrek van sterspeler Khvicha Kvaratskhelia in januari viel Conte dan ook rouw op zijn dak. De succestrainer sprak de afgelopen maanden regelmatig zijn onvrede uit over het transferbeleid van zijn club. Conte is van mening dat Napoli een veel bredere selectie nodig heeft om mee te doen om de prijzen. Hoewel het hem ondanks het vertrek van Kvaratskhelia is gelukt de landstitel te veroveren, is het zeer de vraag of hij na de zomer nog onder contract staat in Napels. Zijn oude werkgever Juventus zou hem dolgraag willen aanstellen.

Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van Napoli, liet zich na het binnenhalen van de titel tegen Cagliari kort uit over de toekomst van Conte. “Ik ontmoette Conte op vakantie op de Malediven en hij overtuigde me meteen. Tijdens het zwemmen en praten was ik onder de indruk van zijn mentaliteit. Zodanig zelfs dat ik hem in november 2023 de ploeg in moeilijkheden wilde toevertrouwen”, zo wordt De Laurentiis geciteerd door La Gazzetta dello Sport. Conte wilde op dat moment nog niet ingaan op het voorstel, omdat de toenmalige selectie niet door hem was samengesteld. “Dus toen het voor de keuze van de coach voor dit seizoen aankwam, had ik geen twijfels en ik had gelijk”, zo klinkt het. Maar of Conte ook na de zomer nog voor de groep staat? “Zeg nooit nooit, coaches hebben hun eigen persoonlijkheid die gerespecteerd moet worden, en je moet ze nooit dwingen, zelfs niet als er sterke contracten zijn.”

LEES OOK: Haast geboden voor Napoli: 'Nieuwe club heeft Paixão in het vizier'

Wat zegt Conte na het binnenhalen van de titel?

De Laurentiis hoopt natuurlijk dat de succestrainer op zijn post blijft. “Als Conte zich beschikbaar stelt, zeggen we ‘welkom!’ en gaan we graag met hem de Champions League in. We werken er nu al aan om Napoli nog sterker te maken”, zo klinkt het. Conte zelf werd na afloop gevraagd naar zijn verstandhouding met De Laurentiis. Het is geen geheim dat die de afgelopen maanden onder druk is komen te staan. “We genieten van alles, met De Laurentiis heb ik een uitstekende relatie, ook met zijn familie. We hebben elkaar leren kennen, nu vieren we het, we zijn twee winnaars. Misschien wel op een andere manier”, zo wordt Conte geciteerd. Hij was vanzelfsprekend door het dolle heen. “Nou, het gebeurde weer en het is iets fantastisch en moois. Toen we bij het stadion aankwamen, was het moeilijk te bereiken vanwege de mensen daar. Ik bedacht me dat als we deze mensen hadden teleurgesteld, we het nog lang met ons mee hadden gedragen.”

Conte loofde na afloop vooral zijn spelers. “De jongens waren fantastisch. Er was waanzinnige druk, maar we gingen de strijd op de best mogelijke manier aan”, aldus de trainer, die specifiek de spelers die er vorig seizoen bij waren toen Napoli tiende werd, prees. “Het is absoluut de meest onverwachte en moeilijke titel qua uitdaging. Hier komen na een tiende plaats, toen alles in duigen lag, en proberen een aantal spelers te overtuigen omdat we ervan overtuigd waren dat we iets positiefs deden… Als we dan ook nog eens denken aan de 0-0 tegen Modena en de 3-0 nederlaag in Verona, betekent dat dat we echt iets ongelooflijks hebben gedaan.”

That’s the Antonio Conte effect 🧠🔥 pic.twitter.com/yrZ0B0hNIf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 23, 2025 No words needed just a party at Antonio Conte’s press conference 😅🍾 pic.twitter.com/5Cz4EGAGGh — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 23, 2025 The first manager to win the Serie A title with 3 different clubs - Antonio Conte 👏👏👏



With Juventus, with Inter Milan, and now, with Napoli 🏆 pic.twitter.com/RDTl6TAlSb — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 23, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗