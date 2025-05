Scott McTominay verwerft legendarische status in kampioenswedstrijd Napoli

Napoli heeft zich vrijdagavond gekroond tot landskampioen van Italië. Het elftal van Antonio Conte maakte op de laatste speeldag van het seizoen geen fout tegen Cagliari (2-0 overwinning), waardoor de 0-2 zege van Internazionale gelijktijdig bij Como i Partenopei niet deerde. Het is voor Napoli de twee landstitel in de laatste drie seizoenen.

Scott McTominay onderstreepte tegen Cagliari met een prachtig doelpunt nog maar weer eens zijn waarde voor Napoli. De Schotse middenvelder, afgelopen zomer voor een slordige dertig miljoen euro overgenomen van Manchester United, brak op slag van rust de ban voor Napoli, door na een voorzet vanaf de rechterkant van Matteo Politano te scoren met een heerlijke omhaal: 0-1. Het betekende voor McTominay zijn 12de doelpunt in 34 competitiewedstrijden dit seizoen.

Napoli had weinig last van kampioensstress en gooide de wedstrijd kort na rust al in het slot. Romelu Lukaku leverde een krachtige inspanning ver van het doel en ontdeed zich uiteindelijk knap van de laatste verdediger van Cagliari, alvorens hij afdrukte voor de 2-0. Daarna kwam de zege niet meer in gevaar voor Napoli, waardoor het kampioenschap werd veiliggesteld.

Napoli houdt Inter met één punt onder zich. De Milanezen wonnen gelijktijdig met 0-2 van Como, door doelpunten van Stefan de Vrij en Joaquín Correa. Como speelde ruim een helft met tien man, vanwege een rode kaart voor doelman Pepe Reina in de slotminuut van de eerste helft. Bij Inter was de blik overigens al gericht op de Champions League-finale van volgende week tegen Paris Saint-Germain: hoofdtrainer Simone Inzaghi hield veel van zijn basisspelers aan de kant. Denzel Dumfries viel bijvoorbeeld slechts een halfuur in.