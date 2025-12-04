Kenneth Taylor is komende winter een optie om het middenveld van Napoli te versterken, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De regerend kampioen van Italië is op zoek naar een nieuwe middenvelder door de vele blessures op die positie. Taylor geldt echter niet als eerste optie voor Napoli.
Napoli kampt met de nodige problemen op het middenveld. Door de blessures van Kevin De Bruyne, Billy Gilmour en André-Frank Zambo Anguissa heeft Antonio Conte niet al te veel meer te kiezen. Komende winter is het voor de Napolitanen daarom de prioriteit om een nieuwe middenvelder binnen te halen.
Een van de namen op de lijst, is die van Taylor. De kosten voor de middenvelder van Ajax, die een Estimated Transfer Value van 30,8 miljoen euro vertegenwoordigt, kunnen volgens de krant hoog oplopen, maar ‘niet per se waanzinnig hoog’. De 23-jarige linkspoot is echter niet de eerste keuze bij Napoli: de voorkeur gaat uit naar Kobbie Mainoo van Manchester United. Voor de jonge Engelsman is echter veel concurrentie. Ook Arthur Atta van Udinese en Morten Frendrup van Genoa staan op de lijst van sportief directeur Giovanni Manna.
Taylor leek afgelopen zomer al hard op weg naar de uitgang bij Ajax. Francesco Farioli heeft er namelijk alles aan gedaan om zijn pupil mee te nemen naar FC Porto, maar het bod van de Portugezen was niet hoog genoeg. Uiteindelijk bleef de middenvelder dus in Amsterdam, maar mogelijk komt zijn transfer er komende winter dus alsnog van.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik denk dat Taylor zijn langste tijd bij Ajax ook wel gehad heeft, en dat denkt hij volgens mij zelf ook. Of hij dan naar Napoli gaat, geen idee, maar ik verwacht dat er toch nog wel clubs voor hem komen aankloppen. et een transferwaarde van 30,8 schat ik dat je toch een stuk lager gaat uitkomen omdat het bij Ajax niet draait en bij hem persoonlijk ook niet best. Dus laten we eens 20 zeggen. Als een club hem per se wil hebben kom je dan wellicht nog wat hoger uit.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik denk dat Taylor zijn langste tijd bij Ajax ook wel gehad heeft, en dat denkt hij volgens mij zelf ook. Of hij dan naar Napoli gaat, geen idee, maar ik verwacht dat er toch nog wel clubs voor hem komen aankloppen. et een transferwaarde van 30,8 schat ik dat je toch een stuk lager gaat uitkomen omdat het bij Ajax niet draait en bij hem persoonlijk ook niet best. Dus laten we eens 20 zeggen. Als een club hem per se wil hebben kom je dan wellicht nog wat hoger uit.