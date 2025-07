Ajax geeft Porto heel duidelijk signaal na ‘lachwekkend’ bod op Taylor

Ajax heeft het openingsbod van FC Porto op ‘lachend’ van tafel geveegd, zo weet De Telegraaf. De nieuwe club van Francesco Farioli had een bedrag van vijftien miljoen euro plus bonussen over voor de middenvelder. Ajax wil echter minimaal het dubbele.

Toen bekend werd dat Farioli de nieuwe trainer van Porto zou worden, werd de Portugese club direct in verband gebracht met Taylor. Maandagavond werd bekend dat Ajax een eerste bod had ontvangen van Os Dragões. Dit lag volgens Het Parool op vijftien miljoen euro. De Telegraaf meldt dinsdag dat deze som middels bonussen nog kon oplopen tot zeventien miljoen euro.

Ajax heeft het bod van Porto en Farioli direct van tafel gelachen, zo weet de krant. De Amsterdammers hebben de Portugezen tot twee keer toe laten weten dat ze pas vanaf een bedrag van 35 miljoen euro bereid zijn mee te werken aan een vertrek van Taylor. Het is daarom ‘opmerkelijk’ dat Porto zo’n laag bod heeft ingediend voor de middenvelder.

Clausule van Farioli

Ajax is sowieso niet van plan om water bij de wijn te doen voor Porto en Farioli. De Amsterdammers zijn namelijk van mening dat de Italiaan en zijn nieuwe club hen vijf miljoen euro door de neus hebben geboord door te wachten tot na 1 juli met het tekenen van zijn contract. Farioli en Ajax hadden bij zijn vertrek namelijk een clausule afgesproken zodat de nummer twee van Nederland nog aan hem kon verdienen, maar die verliep op 1 juli.

