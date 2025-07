Heitinga belde twee Ajax-sterspelers: ‘Hoop dat ze een jaartje CL willen spelen’

John Heitinga heeft na zijn aanstelling als trainer van Ajax gebeld met en , zo vertelt de trainer op zijn eerste persconferentie bij de Amsterdammers. Hoewel beide spelers nadrukkelijk in de belangstelling staan van de Europese top, hoopt Heitinga ze te overtuigen ze nog een jaar te kunnen behouden.

Heitinga werd deze zomer aangesteld als opvolger van de vertrokken Francesco Farioli. Onder de Italiaan eindigde Ajax op de tweede plaats in de Eredivisie, waardoor de Amsterdammers zich na twee seizoenen afwezigheid weer mogen opmaken voor een campagne in de Champions League. Dat wil Heitinga, logischerwijs, met een zo sterk mogelijke selectie doen.

Op zijn eerste persconferentie sinds zijn terugkeer geeft Heitinga aan dat hij meerdere sterspelers heeft gebeld. “Ik heb met een aantal sterkhouders gesproken en gezegd: we zijn samen ergens aan begonnen, ik hoop dat we dat nu ook kunnen afmaken”, stelt de oefenmeester. Een daarvan was Hato, die tot dusver enkel in de Europa League en Conference League speelde met Ajax. “Ik hoop dat ze nog een jaartje in de Champions League willen spelen.”

Heitinga ging ook het gesprek aan met Taylor. “Niet persoonlijk, want hij zat op een cruiseboot”, grapt de oefenmeester. “Ik heb na mijn aanstelling meteen een aantal jongens gebeld. Maar goed, als grootmachten hen bellen met de vraag: kom je bij ons voetballen? Daarom zeg ik: ik wil met jongens werken die hier willen zijn”, besluit hij.

