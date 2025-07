Alex Kroes krijgt enorme veeg uit de pan: 'Echt onbestaanbaar'

Ajax-directeur Alex Kroes moet het flink ontgelden bij Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telgraaf kraakt de handelswijze van de technische directeur inzake het vertrek van Francesco Farioli. Driessen is van mening dat Ajax de oefenmeester te makkelijk heeft laten gaan, waardoor de Amsterdammers met lege handen achterblijven.

Farioli vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen na één jaar bij Ajax, dat hij naar de tweede plaats in de Eredivisie wist te leiden. De 36-jarige Italiaan werd sindsdien met verschillende clubs in zijn vaderland én in het buitenland in verband gebracht, maar heeft tot op heden geen nieuwe klus weten te bemachtigen. Dat lijkt nu een kwestie van tijd te worden, aangezien de oefenmeester op het punt staat om bij FC Porto te tekenen.

De Italiaanse oefenmeester had nog een driejarig contract in de hoofdstad, maar kan desondanks gratis vertrekken. Dit komt door een clausule die in het contract van Farioli staat. "Je kan het Farioli niet kwalijk nemen", steekt Driessen van wal in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Je kan het Ajax wel kwalijk nemen. Ook Alex Kroes. Die riep altijd heel hard: ik heb een geweldige deal gemaakt. Toen werd hem gevraagd naar die deal, maar daar wilde hij geen antwoord op geven toen Farioli wegging."

Driessen stelt dat Ajax een bedrag van vijf miljoen euro kon vragen als hij aan de slag zou gaan bij een andere club. Per 1 juli verviel de afkoopsom die hij in zijn verbintenis bij Ajax had staan en die datum is inmiddels gepasseerd. "Ajax wordt gewoon vijf miljoen door de neus geboord. Hij heeft echt die hele directie geringeloord, het is van een kneuterigheid van Ajax. Een hele slechte clausule", is Driessen kritisch.

"Ajax besloot daar ook in mee te gaan, omdat Farioli Ajax naar de tweede plaats heeft gebracht en lang zelfs naar het kampioenschap leek te brengen", haakt collega Mike Verweij in op de woorden van Driessen. " Kroes is Farioli gewoon heel erg dankbaar voor de cultuuromslag die heeft plaatsgevonden en de prestaties die zijn geboekt. Dus ja, die heeft zich coulant opgesteld. Daar valt iets voor te zeggen, maar wat Valentijn zegt valt ook iets voor te zeggen. Je had gewoon vast moeten houden aan die vijf miljoen. Vooral omdat Portugese media nu melden dat hij eigenlijk al vanaf januari in gesprek was met Porto."

"Het is structureel", kan Driessen zich niet inhouden. "Het is bij al zijn clubs gebeurd. Hij heeft nergens langer dan twee jaar gezeten, dus je weet wat voor mannetje het is. Ik vind dit echt onbestaanbaar. Het is heel slecht bestuur. Kroes is daar niet voor zijn grote vriend Farioli. Hij is daar voor het belang van Ajax en vijf miljoen is gewoon veel geld nu voor Ajax. Dan moet je je keihard opstellen. Dit was een boterzachte clausule."

