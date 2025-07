Ajax deelt groot nieuws over zoon Marciano Vink (19)

heeft zijn aflopende contract bij Ajax verlengd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het contract van de zoon van oud-voetballer Marciano Vink liep deze zomer af, maar hij heeft nu bijgetekend tot medio 2028.

Vink is sinds de zomer van 2017 actief in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij overkwam van partnerclub Zeeburgia. In februari 2023 zette hij zijn handtekening onder zijn eerste profcontract, dat met terugwerkende kracht inging op 1 december het jaar ervoor. De spits maakte in augustus 2023 zijn debuut in het betaald voetbal toen hij met Jong Ajax met 4-2 verloor bij SC Cambuur. In totaal kwam hij al 31 keer in actie voor het beloftenelftal, waarin hij een treffer maakte.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is blij met de contractverlenging van Vink, zo laat hij weten op de clubwebsite. “Hij is een speler in wie we veel potentie zien. Skye is een fysiek sterke en slimme spits”, legt de bestuurder uit. “Hij kan in het aanvalsspel op een slimme manier de ruimtes bespelen met goede loopacties. Daarnaast heeft hij een fantastisch karakter waardoor hij zich hopelijk komend seizoen verder kan ontwikkelen om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.”

Vink is de zoon van ESPN-analist en voormalig voetballer Marciano Vink. Vink senior doorliep eveneens de jeugdopleiding bij Ajax en maakte in 1987 zijn debuut in het eerste elftal. In totaal speelde de analist 138 duels in het eerste elftal van de Amsterdammers. De verdedigende middenvelder was daarin zestien keer trefzeker en leverde ook zeven assists. In de zomer van 1993 liet Vink Ajax achter zich voor een avontuur bij Genoa.

