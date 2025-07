Ajax slijt overbodige speler aan FC Twente

Ajax en FC Twente zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van , zo meldt Voetbal International. De IJslandse middenvelder was overbodig in Amsterdam en mocht zodoende op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Hlynsson doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en maakte in seizoen 2023/24 de nodige minuten in de hoofdmacht. Onder Francesco Farioli was er echter nauwelijks perspectief voor de aanvallende middenvelder, die in de tweede seizoenshelft aan Sparta werd verhuurd. In Rotterdam deed de IJslander het prima en kon hij zichzelf weer op de kaart zetten.

Met het vertrek van Farioli en de komst van John Heitinga zal Hlynsson de hoop hebben gehad zich in de voorbereiding weer te mogen laten zien. Uiteindelijk is het daar niet toe gekomen, omdat FC Twente zijn contract tot medio 2026 in Amsterdam heeft afgekocht. Het is niet duidelijk hoeveel Ajax aan Hlynsson overhoudt. De Tukkers hadden eerder ook al interesse in de aanvallende middenvelder, maar wisten hem toen niet in te lijven.

In zijn tijd bij Ajax kwam Hlynsson in totaal 45 keer uit voor het eerste elftal van Ajax. Daarin wist hij tien doelpunten te maken en ook drie assists te geven. Volgens De Telegraaf was de IJslander een van de spelers die door Alex Kroes was verbannen van het eerste elftal, alhoewel het volgens ESPN niet om Hlynsson, maar Sivert Mannsverk ging.

