'Ajax kan Eriksen fraaie transfer naar LaLiga bezorgen'

zou komende zomer nog wel eens de overstap kunnen maken naar het Spaanse LaLiga. Volgens Deense media staat de 33-jarige middenvelder in het belangstelling van RCD Mallorca. Er zou zelfs al een geheim gesprek zijn gevoerd. Wel zou Eriksen hierbij de hulp van Ajax goed kunnen gebruiken.

Eriksen is per 1 juli transfervrij nadat zijn contract bij Manchester United, waar hij in de zomer van 2022 neerstreek, afliep. De Deense middenvelder werd in de voorbije periode meermaals in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar dat lijkt er niet van te komen. Naar verluidt staat de Deen voor een overstap naar de Spaanse club Mallorca.

De Spaanse club, die afgelopen seizoen als tiende eindigde in LaLiga, zou in het geheim al hebben gesproken met de entourage van Eriksen. Deze gesprekken zouden hebben plaatsgevonden in de Spaanse hoofdstad Madrid. De club zou op de hoogte zijn van de salariseisen van de Deense rechtspoot, maar tot een officieel voorstel is het nog niet gekomen.

Mallorca ziet eigenlijk in Pablo Torre van FC Barcelona het toptarget voor het middenveld. Er worden dan ook al gesprekken gevoerd over een overstap van de middenvelder. De concurrentie is echter groot, want ook Ajax, Osasuna en Olympique Marseille zouden de 22-jarige Spanjaard op de korrel hebben. Ajax zou zijn voormalig speler dus een handje kunnen helpen aan een transfer naar de Spaanse eilandclub.

