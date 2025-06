VVCS haalt snoeihard uit naar 'falend' Ajax

Ajax krijgt onderuit de zak van de Vereniging van Contractspelers (VVCS), dat in een statement op X reageert op de verbanning van zeven spelers uit de A-selectie door technisch directeur Alex Kroes. De VVCS, voorgezeten door oud-prof Evgeniy Levchenko, spreekt onder meer van 'onbehoorlijk werkgeverschap' en stelt dat de spelers 'slachtoffer zijn van het falende beleid van Ajax'.

De Telegraaf onthulde zaterdagochtend dat Kroes in een WhatsApp-bericht duidelijk heeft gemaakt dat zeven spelers, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen, per direct persona non grata zijn bij de eerste selectie. Het zevental wordt niet alleen verwezen naar kleedkamer 2, maar mag ook pas gebruikmaken van de trainingsfaciliteiten ná de lunch van het eerste elftal. Ook mogen de spelers hun auto's niet meer parkeren op de parkeerplaats van het eerste elftal en wordt hen nog slechts één fysiotherapeut ter beschikking gesteld.

De keiharde ingreep van Kroes wordt ingegeven door het feit dat Ajax dolgraag van het zevental af wil. De spelers drukken met hun salarissen, vrijwel allemaal uitgedeeld door voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat, dusdanig op de begroting dat ze de transferambities die Ajax deze zomer heeft danig in de weg zitten. Met het verbannen van de spelers hoopt Kroes hen - en hun zaakwaarnemers - te doordringen van de noodzaak om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

De VVCS schrijft in haar statement 'met verbazing' te kijken naar de verbanning van de zeven Ajax-spelers. "Deze spelers worden nadrukkelijk geïsoleerd van hun collega's in de eerste selectie. De VVCS beschouwt dit als een vorm van onbehoorlijk werkgeverschap en een onnodige publieke beschadiging van spelers die geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de ontstane situatie. In feite zijn zij slachtoffer van het falende beleid van Ajax, dat destijds Mislintat vrij spel heeft gegeven", schrijft de Vereniging.

Statement VVCS inzake

Verbanning spelers Ajax pic.twitter.com/A3TIR5RnAq — VVCS (@spelersvakbond) June 28, 2025

