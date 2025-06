‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’

Ajax wil Wael Mohya naar Amsterdam halen, zo meldt het Duitse BILD. Het zestienjarige talent van Borussia Mönchengladbach beschikt over een aflopend jeugdcontract. Mohya is niet de eerste talentvolle buitenlandse speler die aan Ajax wordt gelinkt de afgelopen weken.

Mohya is een Marokkaans-Duitse middenvelder annex buitenspeler uit de jeugd van Borussia Mönchengladbach. Afgelopen jaar werd hij kampioen van de Duitse competitie Onder 17.

Borussia Mönchengladbach heeft het contract van de Duitse jeugdinternational nog niet verlengd. De club bevindt zich volgens BILD daardoor in een steeds lastigere uitgangspositie. Ajax zou azen op de komst van het talent, al zou er ook concurrentie zijn van Eintracht Frankfurt.

Mohya past in een trend

Vanuit verschillende buitenlandse media duiken er in de afgelopen weken verhalen op over talenten die gevolgd zouden worden door Ajax. Zo zijn de zeventienjarige Franse linksbuiten Quintin Ndjantou (Paris Saint-Germain), de achttienjarige Engelse verdediger Jaden Dixon (Stoke City) en de eveneens achttienjarige Kroatische spits Ivan Baric (NK Osijek) voorbijgekomen. Mohya past dus mooi in dat rijtje met potentiële aanwinsten voor de jeugdafdeling.

