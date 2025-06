Oefenwedstrijden Ajax 2025/26: programma en uitslagen

Het nieuwe seizoen gaat voor Ajax in augustus van start, met de Eredivisie-wedstrijd tegen het gepromoveerde Telstar. Hoe bereidt de ploeg van John Heitinga zich voor op het seizoen 2025/2026 en welke oefenwedstrijden staan er gepland? FCUpdate zet het op een rijtje.

De voorbereiding gaat officieel van start op zondag 29 juni met allerlei tests. De eerste training vindt een dag later plaats. De eerste besloten oefenwedstrijd van de voorbereiding wordt al voor het trainingskamp afgewerkt, op zaterdag 5 juli. Hibernian FC uit Schotland komt op bezoek op De Toekomst.

Op maandag 7 juli zal de selectie op trainingskamp gaan in Zeist. Aan het eind van die week wordt de tweede oefenwedstrijd gespeeld tegen Aarhus GF uit Denemarken op het complex van v.v. Hattem. Na terugkeer van het trainingskamp speelt de selectie van Heitinga op woensdag 16 juli een besloten oefenduel tegen PAOK. Drie dagen later, op 19 juli, staat er een wedstrijd tegen het Belgische KV Mechelen op het programma, op de velden van v.v. OWIOS uit Oldebroek.

Na de oefenwedstrijden in eigen land vertrekt Ajax naar het noorden van Italië voor de deelname aan de Como Cup. Op donderdag 24 juli staat de eerste wedstrijd tegen Celtic op het programma. Bij winst speelt Ajax de finale op zondag 27 juli tegen de winnaar van Como en Al-Ahli, bij verlies is de tegenstander uiteraard de verliezer uit die wedstrijd. De troostfinale wordt op zaterdag 26 juli gespeeld.

Voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen (zondag 10 augustus, Telstar-thuis) is Ajax van plan nog een oefenwedstrijd te organiseren in de Johan Cruijff ArenA op zondag 3 augustus. De tegenstander is nog niet bekend.

Datum Wedstrijd Locatie Zaterdag 5 juli Ajax - Hibernian FC De Toekomst Maandag 7 juli Start trainingskamp Zeist Zaterdag 12 juli Ajax - Aarhus GF v.v. Hattem Woensdag 16 juli Ajax - PAOK De Toekomst Zaterdag 19 juli Ajax - KV Mechelen v.v. OWIOS Oldenbroek Donderdag 24 juli Ajax - Celtic

Como Zaterdag 26/Zondag 27 juli Ajax - Como/Al-Ahli Como Zondag 3 augustus n.n.b. Johan Cruijff ArenA

