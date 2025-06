Ajax breidt staf Heitinga uit met man die recent weg moest na botsing met Van Persie

Harmen Kuperus wordt de nieuwe keeperstrainer van Ajax, meldt Omrop Fryslãn. De 48-jarige oud-doelman sluit zich aan bij de technische staf van John Heitinga, die eind mei werd aangesteld als hoofdtrainer van de Amsterdammers.

Ajax is druk bezig om de staf voor komend seizoen samen te stellen na het vertrek van Francesco Farioli. De verwachting is namelijk dat veel van zijn assistenten ook gaan vertrekken. Een daarvan is de Finse keeperstrainer Jarkko Tuomisto en voor hem heeft de club snel een vervanger in huis gehaald. Omrop Frylân schrijft dat Kuperus bij de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen aan de slag gaat.

De voormalig doelman van onder meer SC Cambuur en sc Heerenveen was tot begin begin jaar werkzaam als keeperstrainer bij sc Heerenveen. Daar leefde Kuperus nogal in onmin met toenmalig trainer Robin van Persie. Het tweetal had onder meer uiteenlopende visies over de plek onder de lat. Zo koos Van Persie voor Mickey van der Hart als eerste doelman, terwijl Kuperus een overduidelijke voorkeur had voor Andries Noppert.

Kuperus wordt niet het enige nieuwe staflid onder Heitinga bij Ajax. Eerder al werd Marcel Keizer aangesteld als de rechterkant van de nieuwbakken oefenmeester. Verder is er voor Dave Vos geen plek meer, hij lijkt te worden vervangen door Frank Peereboom, die momenteel trainer is van Jong Ajax.

