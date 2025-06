Ajax zorgt voor enorme teleurstelling: ‘Hij dacht dat hij eerste keus was’

Paul Simonis ging ervan uit dat hij de topkandidaat was om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax en had heel veel zin om die stap te maken, zo onthult Valentijn Driessen. Uiteindelijk viel de keuze op John Heitinga, met Marcel Keizer als zijn assistent, tot onvrede van Simonis.

Daags na het einde van het seizoen maakte Ajax bekend dat Farioli had besloten de club te verlaten. De oefenmeester had pas een jaar de leiding over de Amsterdammers, waardoor de hoofdstedelingen wéér op zoek moesten naar een nieuwe trainer. In de eerste weken passeerden de namen van Erik ten Hag, Michael Reiziger en Simonis de revue, maar uiteindelijk viel de keuze op het duo Heitinga en Keizer. Simonis, die nu dicht bij een overstap naar VfL Wolfsburg is, zou de stap van Go Ahead Eagles naar Ajax echter graag hebben gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Heitinga krijgt zijn zin: Ajax wil contract tot medio 2027 ontbinden'

“Wat is nou de reden voor Ajax geweest om niet met Simonis in zee te gaan?”, begint Driessen in de podcast Kick-off. “Ik denk dat ze bang zijn om iemand van buiten de club te halen die opnieuw eventueel een mismatch is”, doelt hij op de aanstellingen van Maurice Steijn en Farioli, die veel kritiek kreeg op de manier waarop zijn ploeg speelde. “Haal je nummer drie in huis en gaat het ook weer fout, blijf je fout op fout stapelen.” Driessen benadrukt het ‘vreemd’ te vinden. “Als we Alex Kroes zien of spreken, wil ik het toch boven water krijgen.”

LEES OOK: ‘Go Ahead Eagles krijgt spoedig duidelijkheid van Simonis’

De journalist wil echter niet enkel de kant van Ajax, maar ook van Simonis horen. “Wat ik ervan begreep, was Paul Simonis bijzonder teleurgesteld dat hij het niet was geworden bij Ajax”, onthult Driessen. “Hij had het dolgraag willen doen en dacht ook dat hij kandidaat nummer één was.” Mike Verweij voegt eraan toe dat Ajax twijfels had over Simonis. “Hij schijnt in een interview gezegd te hebben dat hij bij Go Ahead in de beginfase echt wel slapeloze nachten had. Dat zal hem ook niet geholpen hebben”, stelt de Ajax-watcher. Volgens Driessen mag dat geen reden zijn om iemand niet aan te stellen. “Dat zou ik echt bijzonder zwak vinden. Dan moet je hem ook niet benaderen, want dat weet je bij voorbaat al. Het zegt ook iets over je betrokkenheid. Als je uit die situatie weet te kruipen, pleit dat juist voor hem.”

