Koeman reageert op afpersing Brobbey: 'Verrast me helaas niet dat dat gebeurt'

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdagavond gereageerd op het nieuws dat Ajax-spits vanaf 2022 lange tijd is afgeperst. Koeman hoorde pas een dag voordat Het Parool met het nieuws naar buiten kwam van de gebeurtenissen en zegt dat te betreuren: "Als we het eerder wisten, hadden we wat eerder contact kunnen zoeken."

Het Parool kwam vrijdag met het nieuws naar buiten dat Brobbey vanaf eind 2022 lange tijd is afgeperst. Zo werd de auto van de spits in brand gestoken, werd er vuurwerk door zijn brievenbus gegooid en is een vriend van hem, die te hulp schoot, neergeschoten. Deze vriend overleefde de aanslag ternauwernood.

Brobbey reageerde enkele uren later in gesprek met De Telegraaf op de onthulling van de Amsterdamse krant. De spits heeft overduidelijk geen zin om nog woorden vuil te maken aan de heftige gebeurtenissen. "Dit verhaal is voor mij een gesloten boek. Achteruit kijken leidt tot niks. Ik concentreer mij op de toekomst", aldus Brobbey.

Koeman: 'Dit gun je echt niemand, zeer kwalijk dit'

Koeman wordt vrijdagavond op een persmoment in Helsinki - waar hij een dag later met Oranje de kwalificatiecyclus voor het WK 2026 aftrapt met een uitduel tegen Finland - uiteraard ook gevraagd naar zijn mening over het schokkende nieuws over Brobbey. "We hoorden het gisteren", wordt de bondscoach geciteerd door Voetbal International. "Dat is wel heavy. Dat dat gebeurt, verrast me helaas niet. Er gebeurt meer waar we niets van weten. Maar dat gun je echt niemand, zeer kwalijk dit. Als we het eerder wisten, hadden we wat eerder contact kunnen zoeken, maar Brian wil dit ook gewoon achter zich laten", aldus Koeman.

Brobbey niet bij Oranje

Brobbey ontving deze interlandperiode geen uitnodiging van Koeman, terwijl de spits na het EK van vorig jaar telkens deel uitmaakte van de definitieve selectie van Oranje. Dat Brobbey er nu niet bij zit had vooral te maken met zijn fitheid, legde de bondscoach eerder deze week uit op een persconferentie. "Brian heeft niet altijd gespeeld, wel vaak in de basis, maar hij was niet altijd honderd procent fit. Ik heb Brian gesproken, hij gaf zelf ook aan dat hij te veel klachten had." Daarnaast speelde ook de magere doelpuntenproductie van Brobbey een rol, gaf Koeman grif toe: "Dat was ook te weinig en dat is dan een optelsom."

🗣️ Ronald Koeman leeft met Brian Brobbey mee:



"Het is wel heavy. Dat het gebeurt verrast me helaas niet, want er gebeurt veel meer waar we allemaal niets van weten. Dit gun je echt niemand, zeer kwalijk." — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2025

