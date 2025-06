Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman heeft 'supertrio' tegen Finland eindelijk weer eens compleet

Nederland begint de kwalificatiereeks voor het Wereldkampioenschap van 2026 met een uitduel tegen Finland. Bondscoach Ronald Koeman kan in Helsinki onder meer geen beroep doen op eerste doelman , die er vanwege fysieke klachten niet bij is. Dit is de vermoedelijke opstelling waarin Oranje het gaat opnemen tegen de Finnen.

Koeman wijst vervanger Verbruggen aan

Bij absentie van Verbruggen haalde Koeman - tot veler verrassing - Kjell Scherpen weer bij zijn selectie. De boomlange Drent staat net als Verbruggen onder contract bij Brighton & Hove Albion, maar werd de voorbije twee seizoenen verhuurd aan het Oostenrijkse Sturm Graz, waarmee hij vorig jaar de dubbel won en dit seizoen opnieuw landskampioen werd. Scherpen lijkt echter niet te hoeven hopen op zijn Oranje-debuut. Naar verwachting gaat Mark Flekken (die Brentford verruilt voor Bayer Leverkusen) zaterdagavond zijn negende interland spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Finland - Nederland op tv: op deze zender zie je de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje

Achterin is aanvoerder Virgil van Dijk, die een topseizoen doormaakte waarin hij kampioen werd met Liverpool, al jaren onomstreden in Oranje. In het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League werd Van Dijk bijgestaan door Jan-Paul van Hecke, die ook tegen Finland weer in de basis wordt verwacht. Ten opzichte van de confrontatie met de Spanjaarden is Denzel Dumfries teruggekeerd in de selectie, de Inter-uitblinker lijkt zijn basisplaats rechts achterin weer op te mogen eisen. Linksback van dienst is naar verwachting Jorrel Hato, die tegen de Spanjaarden prima voor de dag kwam ondanks een rode kaart bij de return in Spanje.

Oranje met 'supertrio' op middenveld tegen Finland

Op het middenveld heeft Koeman wat te kiezen. Afgaande op de trainingen kiest de bondscoach voor zijn - op papier - sterkste drietal. Dat betekent dat FC Barcelona-ster Frenkie de Jong in de controlerende rol ('op 6') start met voor zich het Premier League talent van het jaar, Ryan Gravenberch, én aanstaand Manchester City-aanwinst Tijjani Reijnders. Het drietal stond pas één keer eerder in deze samenstelling in Oranje, vorig jaar november tegen Hongarije (4-0 winst).

LEES OOK: 'Als je bij Ajax of PSV speelt, val je uit de toon bij Oranje’

Voorin zijn Brian Brobbey en Joshua Zirkzee niet opgeroepen. Dat betekent dat Koeman met Memphis Depay en Wout Weghorst de keuze heeft uit twee spitsen, al zei de bondscoach dinsdag tijdens de persconferentie dat ook Cody Gakpo en Donyell Malen een optie voor de punt zouden kunnen zijn. Naar verwachting mag Depay echter 'gewoon' beginnen. De aanvaller van Corinthians staat inmiddels op 47 doelpunten in Oranje en heeft nog maar drie treffers nodig om Robin van Persie te achterhalen als topscorer aller tijden. Op rechts start naar verwachting Xavi Simons, al zou Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong ook een optie kunnen zijn. Links voorin is Gakpo een zekerheidje.

Vermoedelijke opstelling Nederland tegen Finland (4-3-3): Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Hato; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗

👉 John van Zweden haalt genadeloos uit naar Ronald Koeman: ‘Zal die ‘effe’ gek zijn’ 🔗

👉 Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd 🔗

👉 Memphis Depay publiekelijk terechtgewezen: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij' 🔗

👉 'Details Oranje WK 2026 lekken uit: Nike kiest voor drie verschillende kleuren' 🔗