Derksen: 'Hoe haalt Koeman het in zijn hoofd om hem te selecteren?'

Johan Derksen heeft geen begrip voor de keuze van bondscoach Ronald Koeman om bij de selectie van het Nederlands elftal te halen. Door het uitvallen van Bart Verbruggen kreeg de doelman van Brighton & Hove Albion, die vorig seizoen werd verhuurd aan Sturm Graz, een oproep voor Oranje.

“Scherpen is een gemankeerde keeper die het nog nergens heeft laten zien”, oordeelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. “En als hij een keer opgesteld werd, maakte hij vreselijke blunders. Hoe haalt een bondscoach het in zijn hoofd om Scherpen te selecteren? Iedere Nederlandse keeper in de Eredivisie is beter dan Scherpen.”

Koeman heeft verder de beschikking over Mark Flekken en Nick Olij. “Straks heeft Koeman de pech dat hij door een blessure Scherpen ook nog daadwerkelijk moet opstellen”, vreest Derksen.

In 2021 betaalde Brighton circa vijf miljoen euro aan Ajax voor Scherpen. Hij kwam tot dusver niet verder dan één officiële wedstrijd voor de Engelse club. De 2.06 meter lange doelman werd verhuurd aan KV Oostende, Vitesse en Sturm Graz.

“Scherpen heeft de wind mee: hij heeft de lengte, ziet eruit als keeper, wordt verkeerd ingeschat door een scout en wordt dan gecontracteerd (door Brighton, red.). Daarna willen ze van hem af en verhuren ze hem steeds”, aldus Derksen. “Hij speelt nu in Oostenrijk, maar het is geen keeper voor Oranje.”

Vind jij dat Ronald Koeman gelijk heeft om Kjell Scherpen te selecteren voor Oranje? Laden... 28.6% Ja, hij verdient een kans 64.3% Nee, er zijn betere opties 7.1% Geen mening 14 stemmen

