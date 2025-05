Kraay looft toptalent: ‘Ik zie hem wel snel aansluiten bij Koeman’

Hans Kraay jr. vindt het ‘lachwekkend’ dat niet is opgeroepen voor het Europees kampioenschap met Jong Oranje. De analist ziet de spits zelfs ‘snel aansluiten’ bij het grote Oranje van bondscoach Ronald Koeman.

Donderdagavond was Meerdink met een hattrick tegen sc Heerenveen in de Europese play-offs de grote man. Na afloop van die wedstrijd verklapte de 21-jarige spits dat hij, tot zijn eigen teleurstelling, niet opgeroepen is voor de EK-selectie van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger.

Kraay is gefrustreerd over het ontbreken van Meerdink in de selectie: “Het is niet zo dat Mexx Meerdink nu ineens - na zijn drie goals tegen Heerenveen en een paar opvallende beurten bij AZ - onze centrumspits van Oranje moet zijn, maar ik vind het werkelijk lachwekkend dat hij niet met Jong Oranje naar het komende EK gaat.”

“Dat mag Nigel de Jong (directeur topvoetbal van de KNVB, red.) ook gewoon tegen Michael Reiziger zeggen”, gaat de ‘Oranje-watcher’ verder. “Ik begrijp best dat Reiziger vasthoudt aan zijn spitsen: Emegha, Ohio, Thom van Bergen, maar je gaat mij niet vertellen dat Mexx niet beter is. Ik zie Meerdink wel snel aansluiten bij Koeman. Zo, ben ik dat ook kwijt!”

