Meerdink praat zijn mond voorbij: ‘Volgens mij is dat al bekendgemaakt’

scoorde donderdagavond driemaal namens AZ in de halve finale van de Europese play-offs tegen sc Heerenveen en was daarmee de grote held in Alkmaar. Na afloop verschijnt de spits voor de camera’s van Voetbal International en verklapt hij iets wat nog niet officieel is bekendgemaakt.

Meerdink is de laatste tijd goed op dreef voor AZ en dat werd nog eens bevestigd met zijn hattrick tegen Heerenveen. Dat zou reden kunnen zijn voor een eerste belletje van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger, want met zijn 21 jaar is de voormalig Youth League-winnaar nog altijd speelgerechtigd voor Jong Oranje.

Het Europees Kampioenschap Onder 21 vindt deze zomer plaats in Slowakije. Wanneer Meerdink gevraagd wordt of hij benaderd is door Reiziger, zegt hij meer dan al officieel is: “Volgens mij is de selectie al bekendgemaakt. De spelers hebben een mail gekregen, die heb ik helaas niet gehad.” De jonge spits vindt het jammer: “Je wil er natuurlijk ook bij zijn. Het is mooi om voor je land uit te komen, maar ja.”

Meerdink ziet een voordeel aan het ontbreken in de selectie: “Misschien is het ook een goed iets dat ik aankomend seizoen de focus kan hebben op de voorbereiding. Want als je het EK speelt, sluit je later aan natuurlijk, op de club. Misschien is het voor mij wel goed dat ik vanaf het begin daar sta”, zo klinkt het.

