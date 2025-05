Perez raadt Meerdink vervolgstap aan: 'Vanwege zijn huidskleur'

Kenneth Perez is gecharmeerd van . Donderdagavond was de spits goed voor een hattrick in de play-offwedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen (4-1). Bij ESPN wordt besproken of Meerdink toe is aan een stap naar het buitenland en Perez komt met een opvallend advies.

In het reguliere seizoen scoorde Meerdink twaalf keer; in de play-offwedstrijd van donderdagavond maakte hij de eerste hattrick uit zijn profloopbaan. Perez spreekt van ‘pure kwaliteit’. “Hoe hij afwerkt, de bal kaatst, aanneemt… Hij speelt heel natuurlijk, met een bepaalde souplesse. Je hebt spelers die heel gespannen ogen, maar hij speelt met de juiste ontspannenheid. Hij is lekker technisch. Ik heb het gevoel dat ik naar pure kwaliteit zit te kijken.”

De analist spiegelt Perez aan een oud-topspits. “Het is geen gemaakte spits. Iemand als Klaas-Jan Huntelaar was een prachtige spits, maar getergd. Een gemaakte spits, die niet speelde met de souplesse van Meerdink. Ik denk dat Meerdink ook wel wat kansen mist omdat hij zo ontspannen speelt, maar daarom kijk ik wel graag naar hem.”

'Meerdink moet nog een jaar bij AZ blijven'

Karim El Ahmadi noemt Meerdink ‘best wel een complete spits’. “Hij heeft voor mij alles wat een spits moet hebben: hij kan meevoetballen, is snel, redelijk sterk, kan koppen, kiest goed positie en zijn schoten zijn vaak op goal. Deze jongen moet eigenlijk een jaar bij AZ alles spelen en dan kijken op hoeveel goals hij uitkomt. Hij heeft de kwaliteiten om het team bij de hand te nemen, ook al is hij best wel jong. Hij heeft heel goede dingen laten zien.”

LEES OOK: Kijkers AZ - sc Heerenveen verbijsterd: 'Donkerrood voor Koopmeiners'

Mocht het toch tot een transfer komen, dan heeft Perez een opvallend advies. “Ik zou wel oppassen voor een stad of land waar het altijd warm is. Ik denk niet dat dat echt lekker past bij hem, gezien zijn kleur… Lekker naar Engeland, dat lijkt me beter. Aston Villa?” Onlangs vertelde Meerdink zelf aan Kick ’t Met dat hij is benaderd door ‘best grote clubs’, waaronder FC Barcelona, dat zich drie keer gemeld zou hebben. Maar: “Ik ben blij dat ik bij AZ speel en ik wil eerst presteren en dan gaat het wel komen. Ik wil laten zien dat ik twee seizoenen volledig kan spelen en fit kan blijven. Vanuit daar die stap maken en dat je als eerste spits bij een grote club aan kan komen.”

