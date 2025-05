Kijkers AZ - sc Heerenveen verbijsterd: 'Donkerrood voor Koopmeiners'

lijkt goed te zijn weggekomen in de play-offwedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen. De middenvelder stond op de enkel van Eser Gürbüz, maar kwam weg met een gele kaart.

In de zeventiende minuut van de wedstrijd probeerde Koopmeiners de bal te veroveren van Gürbüz, maar bij het contactmoment stond hij op zijn enkel. Scheidsrechter Marc Nagtegaal deelde een gele kaart uit. Verschillende kijkers op X vragen zich af waarom videoscheidsrechter Jochem Kamphuis niet ingreep.

Artikel gaat verder onder video

Commentator Martijn van Zijtveld van ESPN reageert op de gele kaart van Koopmeiners. “Veel pijn bij Gürbüz en geel voor Koopmeiners. Hij gaat daar vol op de enkel staan van Gürbüz. Het zag er op het eerste gezicht redelijk onschuldig uit. Het is ook een beetje ongelukkig omdat de voet van Gürbüz er net onder zit.”

ESPN-analist Kenneth Perez stelt dat de overtreding een rode kaart had kunnen opleveren. “Er is besloten om een ‘voet over de bal’ te bestraffen met rood, maar zoals alles vervaagt dat in de loop van een seizoen. Ik vind het best een heel vervelende overtreding voor degene op wie hij wordt begaan”, zegt hij in de pauze van de wedstrijd. “Maar of het expres was… Hij komt te laat. We hebben dit seizoen vaak genoeg gezien dat dit rood was.”

Op het moment van de overtreding ging AZ met 1-0 aan de leiding door een doelpunt van Mexx Meerdink. In het restant van de eerste helft breidde AZ de voorsprong uit naar 3-0. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

