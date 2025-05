Dit is het beste elftal uit Noord-Holland

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie een elftal met internationale allure, de provincie van Ajax, AZ, FC Volendam en ook Telstar: Noord-Holland.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Noord-Holland

Doelman - Marco Bizot

Nick Olij van Sparta Rotterdam had onder de lat kunnen staan, maar de keuze is gevallen op Marco Bizot uit Hoorn. De doelman speelde in de jeugd van Ajax, maar maakte zijn debuut in het betaald voetbal tijdens een uitleenbeurt aan Cambuur. Bizot speelde daarna voor FC Groningen en KRC Genk. In België speelde de goalie voor het eerst in de Europa League. Na een succesvolle terugkeer in Nederland met AZ volgde een stap naar Stade Brestois in Ligue 1. De 34-jarige doelman plaatste zich met de Bretonse club voor de Champions League van dit seizoen, waarin de tussenronde werd bereikt. De enige interland van Bizot kwam in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje in 2020 (1-1).

Rechtsachter - Jeremie Frimpong

De rechtsachter in dit elftal is een behoorlijk aanvallende: Jeremie Frimpong. De 24-jarige twaalfvoudig international werd in Amsterdam geboren als zoon van Ghanese ouders en had dus ook voor Ghana kunnen uitkomen. Toen Frimpong zeven was, verhuisde hij naar Engeland, waar hij in de jeugd van Manchester City speelde. Tot een debuut in het eerste kwam het niet, dus maakte de rechtsback in 2019 de overstap naar Celtic. Twee bekers en een kampioenschap verder, was het na anderhalf jaar alweer tijd voor een transfer naar Bayer Leverkusen. Vorig seizoen maakte Frimpong grote indruk in het team van Xabi Alonso dat ongeslagen kampioen werd en de Duitse beker won.

Centrale verdediger - Dean Huijsen

Dean Huijsen werd in 2005 geboren in Amsterdam, als zoon van Donny Huijsen, die in zijn carrière onder meer speelde voor Ajax en AZ. Als kind verhuisde de verdediger naar Spanje, waarvoor hij debuteerde in het Nations League-duel met Nederland, in Rotterdam. Huijsen groeide op in Spanje en speelde voor de jeugdopleiding van Málaga CF, alvorens hij via Juventus en AS Roma bij Bournemouth terechtkwam, waar hij echt doorbrak. Aankomende zomer maakt de Spanjaard de overstap naar Real Madrid. Dat was altijd al de droomclub voor de centrale verdediger, waardoor zijn wens aankomende zomer in vervulling gaat.

Centrale verdediger - Sven Botman

Sven Botman komt uit Badhoevedorp, vlakbij Amsterdam. De centrale verdediger speelde dan ook in de jeugd van Ajax, maar tot een debuut kwam het niet. Na een uitleenbeurt aan sc Heerenveen werd de overbodige Botman verkocht aan OSC Lille, waar hij uitgroeide tot een verdediger van een behoorlijk niveau. In 2021 troefde hij met Lille Paris Saint-Germain af als landskampioen van Frankrijk. Een jaar later verkaste Botman naar Newcastle United, waar hij een vaste waarde is, mits blessures de 25-jarige verdediger niet in de weg zitten.

Linksachter - Micky van de Ven

Micky van de Ven is eigenlijk een centrale verdediger, maar kon in dit elftal niet ontbreken. Bovendien heeft de Wormernees in zijn carrière voor al zijn clubs wel eens de linkerkant van de verdediging ingevuld. Van de Ven komt uit de jeugd van FC Volendam, waar hij twee seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie speelde. Daarna verkaste de toen twintigjarige linkspoot naar VfL Wolfsburg, waar hij ook slechts twee seizoenen verbleef, voordat hij naar Tottenham Hotspur vertrok. Inmiddels heeft de razendsnelle verdediger van zijn clubs de meeste wedstrijden gespeeld voor de club uit Noord-Londen. Van de Ven kwam ook tien keer uit voor het Nederlands elftal.

Centrale middenvelder - Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch kent met zijn 23 jaar een tot nu toe zeer succesvolle carrière. De Amsterdammers speelde in de jeugd van Ajax, waarmee hij drie keer kampioen werd. In 2022 werd de middenvelder verkocht aan Bayern München, met wie hij, ondanks weinig speeltijd, ook kampioen werd. Na een jaar haalde Jürgen Klopp Gravenberch naar Liverpool. Daar groeide de achttienvoudig international in het afgelopen kampioensjaar uit tot een van de beste middenvelders van de Premier League.

Centrale middenvelder - Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners uit Castricum begon zijn carrière bij AZ, waar hij doorstroomde vanuit de jeugd. De middenvelder maakte deel uit van het team dat in 2020 volop meedeed in de strijd om het kampioenschap, totdat het Eredivisie-seizoen vroegtijdig werd afgebroken wegens de coronapandemie. Koopmeiners bleef nog één seizoen, waarin hij zeventien keer scoorde, voor hij een transfer maakte naar Atalanta Bergamo. In zijn drie seizoenen in Noord-Italië speelde hij nagenoeg alles en deed dat niet onverdienstelijk. Bovendien won hij vorig seizoen de Europa League. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Juventus, waar hij dit seizoen niet onbetwist in de basis staat. Koopmeiners speelde tot nu toe 25 interlands, waaronder die tegen Argentinië in 2022. De middenvelder gaf een assist uit een vrije trap op Wout Weghorst, diep in de blessuretijd, om zo de verlenging te forceren. Nederland werd in die WK-kwartfinale na penalty’s uitgeschakeld.

Centrale middenvelder - Orkun Kökcü

Orkun Kökcü uit Haarlem is ook international, maar dan voor het Turkse nationale team. De derde middenvelder van dit elftal speelde al 39 keer voor Ay-Yildizlilar. Kökcü speelde in de jeugd voor onder andere FC Groningen en Feyenoord en voor de Rotterdammers maakte de tweebenige speler zijn debuut. Na vijf seizoenen, 175 wedstrijden en één landskampioenschap verliet de 24-jarige Haarlemmer Feyenoord als aanvoerder voor een stap naar Benfica. In de afgelopen twee seizoenen was Kökcü belangrijk voor de club uit Lissabon en speelde hij bijna honderd wedstrijden.

Rechtsbuiten - Xavi Simons

Xavi Simons is in 2003 geboren in Amsterdam, maar speelde al in de jeugd in Spanje. In 2010 vertrok hij naar de jeugdopleiding van FC Barcelona. In 2019 verruilde de middenvelder annex buitenspeler Spanje voor Frankrijk en vertrok naar de Onder 19 van Paris Saint-Germain. De 26-voudig international kwam voor de Parijzenaars slechts tot elf wedstrijden in het eerste en werd verhuurd aan PSV. In de Eredivisie werd Simons topscorer, waarna een nieuwe uitleenbeurt volgde, aan RB Leipzig. Na twee seizoenen in Oost-Duitsland, wordt Simons deze zomer officieel verkocht aan Leipzig, maar het is nog maar de vraag of hij er blijft, na het mislopen van Europees voetbal.

Spits - Donyell Malen

Donyell Malen kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten, maar in dit elftal staat de Wieringer in de spits. Malen speelde in de jeugdopleidingen van Ajax en Arsenal, maar maakte zijn professionele debuut voor PSV in 2018. Na 116 wedstrijden en 55 doelpunten voor de Eindhovenaren had de veelzijdige aanvaller zijn transfer naar Borussia Dortmund verdiend. In Duitsland legde Malen iets mindere statistieken af, maar was hij bij vlagen belangrijk voor de club. Na een mindere eerste seizoenshelft, vertrok de 42-voudig Oranje-international afgelopen winter naar Aston Villa in de Premier League.

Linksbuiten - Justin Kluivert

Justin Kluivert, een van de vier zoons van Patrick Kluivert, is geboren in Zaandam. De aanvaller kwam net als zijn vader uit de jeugd van Ajax. Kluivert maakte deel uit van de Ajax-ploeg van Peter Bosz, die in 2017 de finale van de Europa League haalde. In de zomer van 2018 vertrok een negentienjarige Kluivert, volgens velen te vroeg, naar AS Roma. Zijn verblijf in Rome werd geen doorslaand succes. Kluivert werd achtereenvolgens uitgeleend aan RB Leipzig, OGC Nice en Valencia CF. In de zomer van 2023 vertrok de vijfvoudig international naar Bournemouth, in de enige grote Europese competitie waar hij nog niet gespeeld had. Dit seizoen is qua rendement het beste seizoen uit Kluiverts carrière tot nu toe. De buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder fungeert, maakte dertien goals en gaf acht assists.

