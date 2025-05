Dit is het beste elftal uit Friesland

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie is de provincie aan de beurt die tot 1996 zelfs een eigen voetbalbond had: Friesland.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Friesland

Doelman - Andries Noppert

Dit elftal begint met de enige huidige Friese Oranje-international: Andries Noppert. De Toren van Joure, zoals hij wordt genoemd, werd geboren in een andere plaats: Heerenveen. Noppert doorliep daar de jeugdopleiding, maar kwam niet tot een wedstrijd in het eerste. Bij NAC Breda gebeurde dat wel, in de Keuken Kampioen Divisie. Noppert speelde slechts zeven wedstrijden voor de Bredanaars, voordat hij naar Foggia in de Serie B vertrok. Die periode werd geen succes. De resultaten vielen tegen, Noppert speelde weinig en de club ging failliet. Noppert kreeg een deel van zijn salaris niet en bovendien werd zijn auto gestolen door de maffia. Een terugkeer in Nederland bij FC Dordrecht leverde nauwelijks speeltijd op en Noppert zat een jaar zonder club, totdat Go Ahead Eagles hem oppikte. Daar ging het de 2,03 meter lange doelman eindelijk voor de wind. Goede prestaties leverden hem een transfer naar Heerenveen op, waar hij de lijn doorzette en zelfs door Louis van Gaal geselecteerd werd als eerste keeper op het WK in Qatar. Daar speelde Noppert al zijn vijf interlands. Inmiddels is de Fries niet meer de onbetwiste nummer één van Heerenveen en kwam hij dit seizoen tot twaalf duels.

Rechtsachter - Doke Schmidt

Ook rechtsachter Doke Schmidt komt uit Heerenveen. De 33-jarige verdediger speelde er in de jeugd en kwam tussen 2011 en 2019 tot 85 wedstrijden voor de Friesen. Tussendoor werd Schmidt nog wel een keer uitgeleend aan Go Ahead Eagles. In 2019 maakte hij de overstap naar de rivalen van SC Cambuur, waar hij de meeste wedstrijden in zijn carrière speelde, zowel in de Eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen speelde Schmidt nog één jaar voor Helmond Sport, waarna hij transfervrij op zoek is naar een nieuwe club.

Centrale verdediger - Toni Jonker

Toni Jonker is een jonge centrale verdediger uit Leeuwarden. Jonker komt uit de jeugdopleiding van SC Cambuur en is nog altijd op jacht naar een doorbraak in het eerste. Tot een debuut kwam het al wel. In december 2023 viel Jonker één minuut in tegen FC Dordrecht in de met 0-3 gewonnen KNVB-Bekerwedstrijd. De negentienjarige verdediger kwam verder tot drie invalbeurten in de KKD.

Centrale verdediger - Joris Voest

Joris Voest is de enige speler in dit elftal die geboren is op de Wadden. Voest komt namelijk uit West-Terschelling. De linkspoot speelde in de jeugd voor Heerenveen, maar tot een debuut kwam het niet. Bij FC Emmen gebeurde dat wel. Voest speelde één wedstrijd in de Eerste Divisie en één wedstrijd in het KNVB-Bekertoernooi voor de Drenthen. Later zou de verdediger nog meer Bekerwedstrijden spelen voor de Harkemase Boys, waar hij jaren een vaste waarde was. Inmiddels speelt Voest voor VV Noordbergum.

Linksachter - Pelé van Anholt

Pelé van Anholt is een bekend gezicht voor de Eredivisie-liefhebber. De Sneeker komt uit de jeugd van sc Heerenveen, maar werd vóórdat hij zijn debuut mocht maken, eerst uitgeleend aan FC Emmen. Zeven prima wedstrijden voor Emmen zorgden ervoor dat Heerenveen Van Anholt bij de selectie haalde in 2011, waar hij zijn Eredivisie-debuut maakte. Na 149 wedstrijden voor de club vertrok de multi-inzetbare verdediger naar Willem II, alvorens hij een droomtransfer naar LA Galaxy maakte. Na vijf wedstrijden in de MLS keerde Van Anholt terug in de Eredivisie bij NAC Breda. De Sneeker speelde twee seizoenen voor NAC, waarna hij het volgende avontuurtje aanging bij het Cypriotische EN Paralimniou. Via Roda JC kwam Van Anholt uiteindelijk bij de Tielse amateurs van TEC terecht, waar hij sinds 2022 speelt.

Centrale middenvelder - Mark Diemers

Ook Mark Diemers is zeker geen onbekende naam op de Nederlandse velden. De Leeuwarder maakte zijn debuut in de Eerste Divisie voor SC Cambuur. Na één seizoen vertrok de middenvelder al naar FC Utrecht, waar hij tweeënhalf seizoen speelde. Via De Graafschap en Fortuna Sittard kwam Diemers bij Feyenoord, waar hij in zijn eerste seizoen 37 wedstrijden speelde. In de seizoenen erna kreeg Diemers weinig speeltijd, waardoor twee tijdelijke overstappen naar Hannover 96 en FC Emmen volgden. Nadat hij zijn contract bij Feyenoord had uitgediend, maakte ook Diemers een transfer naar Cyprus, bij AEK Larnaca. Na één jaar op het mediterrane eiland is Diemers dit seizoen weer te bewonderen bij Cambuur.

Centrale middenvelder - Timo Zaal

Timo Zaal is een verdedigend ingestelde middenvelder, die ook als centrale verdediger uit de voeten zou kunnen. Het 21-jarige talent van Feyenoord werd geboren in Leeuwarden en speelde in de jeugd van Cambuur, voor hij de overstap naar sc Heerenveen maakte. Voor De Superfriezen kwam Zaal driemaal in actie; in alle drie de wedstrijden als invaller. Sinds de zomer van 2023 komt Zaal uit voor de Onder 21 van Feyenoord, waar zijn contract aan het eind van dit seizoen afloopt.

Aanvallende middenvelder - Michel Vlap

De in Sneek geboren Michel Vlap is de ster van dit elftal te noemen. De aanvallende middenvelder heeft bijna tweehonderd Eredivisie-wedstrijden achter de rug met sc Heerenveen en FC Twente. Tussendoor speelde de rechtspoot voor Anderlecht en Arminia Bielefeld (toen nog in de Bundesliga). Terug in Nederland bij FC Twente kent Vlap zijn meest succesvolle periode, met het behalen van de derde plaats afgelopen seizoen en de Europa League-campagne van dit seizoen als hoogtepunten.

Rechtsbuiten - Arjen van der Heide

Op rechtsbuiten staat Arjen van der Heide, geboren in Heerenveen. De 23-jarige Fries brak in 2019 door bij sc Heerenveen, waar hij in totaal veertig wedstrijden voor speelde. In 2022 maakte Van der Heide na een seizoen met veel invalbeurten de overstap naar Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie. Twee seizoenen later is de rechtsbuiten een vaste waarde voor De Graafschap.

Spits - Oege-Sietse van Lingen

Voor de spits van dit Friese elftal kijken we een stukje over de grens, naar het tweede niveau van Thailand. Oege-Sietse van Lingen speelt voor Suphanburi FC, waar hij laatst in het nieuws kwam vanwege een stroomstoot tijdens een interview. Van Lingen, geboren in Twijzelerheide, speelde in de jeugd van SC Cambuur en FC Groningen, maar kwam bij de volwassenen in Nederland alleen uit op amateurniveau, voor ONS Sneek, Katwijk en Harkemase Boys. In de derde divisie maakte Van Lingen indruk op Luxemburgse eersteklasser Victoria Rosport. In Luxemburg maakte hij zelfs de overstap naar Dudelange, met wie hij twee seizoenen in de voorronde van de Conference League speelde, voor hij naar Thailand vertrok.

Linksbuiten - Younes Taha

Younes Taha is geboren in Drachten. De rechtsbuiten heeft in het verleden ook weleens de linkerflank bestreken, vandaar zijn positie in dit elftal. De Marokkaanse Fries is met zijn 22 jaar pas bezig aan zijn derde seizoen als profvoetballer. PEC Zwolle pikte hem op bij Jong FC Volendam, waarna een succesvol seizoen in de Keuken Kampioen Divisie volgde met PEC. Taha onderscheidde zich met veertien doelpunten en FC Twente nam de aanvaller na één seizoen alweer over. In zijn eerste jaar in Enschede speelde de Marokkaans jeugdinternational twintig Eredivisie-wedstrijden, maar dit seizoen ontbrak Taha veelal vanwege een blessure aan zijn scheenbeen.

