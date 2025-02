Bizar: Nederlandse spits geëlektrocuteerd tijdens het geven van interview

De Nederlandse spits Oege-Sietse van Lingen is afgelopen zaterdag geëlektrocuteerd toen hij een interview gaf. De 25-jarige aanvaller van Suphanburi FC, dat uitkomt op het tweede niveau in Thailand, wilde na afloop van de 0-3 overwinning op Pattaya United zijn verhaal doen waarna het misging.

Van Lingen maakte begin januari de overstap van de Luxemburgse topclub F91 Dudelange naar het Thaise Suphanburi FC. In de Thai League 2 is de Nederlander aardig op schot en was hij in zeven wedstrijden goed voor liefst tien doelpunten en twee assists. Tegen Pattaya United was Van Lingen ook weer belangrijk met een doelpunt en een assist.

Artikel gaat verder onder video

Na de gewonnen wedstrijd ging het echter mis voor de in Twijzelerheide (een Fries dorp vlakbij Drachten) geboren Van Lingen. "Na de wedstrijd had ik een interview, en toen ik de microfoon greep, werd ik geëlektrocuteerd", laat de Nederlander weten tegenover GOAL Thailand. "Ik begrijp nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, het is onacceptabel."

LEES OOK: Nederlander maakt hattrick en is plots topscorer van de Conference League

De spits liet zondag via Instagram weten nog altijd in het ziekenhuis te verblijven, zodat de dokters nog meer aanvullende onderzoeken konden doen. "Zodra er meer bekend is dan laat ik het weten. Nogmaals bedankt aan iedereen voor alle steun", aldus Van Lingen, die nog een contract heeft tot de zomer van 2025 bij de Thaise club.

Van Lingen wordt in Thailand gezien 'als een soort God'

Waar Van Lingen in Nederland minder bekend is, daar heeft hij in Thailand in extreem korte tijd een heldenstatus bereikt. Fans van de clubs lopen weg met de Nederlander en hij moet dan ook regelmatig op de foto. "'Ze zien me hier echt als een soort god", zo sprak Van Lingen laatst in gesprek met Voetbal International.

De 1.82 meter lange rechtspoot kan het zelf allemaal nog niet geloven wat hem overkomt in Thailand. "Ik ben een nuchtere jongen uit een klein dorp in Friesland. Vroeger wilde ik zelf ook graag op de foto met spelers van SC Heerenveen of FC Groningen. Diezelfde blik zie ik nu in de ogen van andere mensen die naast mij staan. Echt heel bijzonder om mee te maken", aldus Van Lingen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee aangepakt na optreden bij Vandaag Inside: ‘Begint heel erg saai te worden’

Wilfred Genee moet bij Vandaag Inside stoppen met het inzetten van zijn nummer om Johan Derksen te stangen, zo stelt Victor Vlam.