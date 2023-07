Nederlander maakt hattrick en is plots topscorer van de Conference League

De Nederlandse aanvaller Oege-Sietse van Lingen heeft de Luxemburgse club F91 Dudelange donderdagavond naar de tweede voorronde van de Conference League geschoten. Met een hattrick besliste hij de uitwedstrijd tegen St. Patrick's Athletic FC (2-3 zege), nadat Dudelange vorige week al met 2-1 won voor eigen publiek.

Van Lingen, geboren in het Friese Twijzelerheide, speelde tien jaar in de jeugd van FC Groningen en daarna een seizoen bij de beloften van SC Cambuur. Via ONS Sneek en VV Katwijk leek hij naar het Griekse Kozani FC te gaan, maar die transfer viel in het water. Uiteindelijk kwam hij in oktober terecht bij Harkemase Boys en transfereerde in januari naar het Luxemburgse FC Victoria Rosport. Toen hij daar indruk maakte, met zes goals en vier assists in veertien wedstrijden, besloot Dudelange de Nederlander op te pikken.

"Ik heb er altijd van gedroomd om in het buitenland te spelen", zei Van Lingen vorige maand tegen Omrop Fryslân. "Voor grote stadions. Als we de eerste twee ronden overleven kan het zomaar zo zijn dat we tegen Fenerbahce of Besiktas moeten. Dat zou helemaal een droom zijn." Dudelange plaatste zich dankzij de zege op St. Patrick's Athletic in ieder geval voor de tweede voorronde, waarin het Maltese Gżira United de tegenstander is. Als die ronde wordt overleefd, treedt Dudelange aan tegen de winnaar van AA Gent - MSK Zilina.

Van Lingen opende in Ierland de score, waarna een bizar eigen doelpunt van doelman Didier Deprez - een achterwaartse kopbal in eigen doel - de 1-1 betekende. St Patrick's kwam daarna op 2-1 via Adam Murphy, maar door twee doelpunten van Van Lingen won Dudelange ook de returnwedstrijd. Met zijn hattrick is Van Lingen de huidige topscorer in de Conference League.