Genee aangepakt na optreden bij Vandaag Inside: ‘Begint heel erg saai te worden’

Wilfred Genee moet bij Vandaag Inside stoppen met het inzetten van zijn nummer om Johan Derksen te stangen, zo stelt Victor Vlam in zijn podcast De Communicado’s. Volgens de tv-kenner is het grapje inmiddels wel achterhaald en is het tijd voor de presentator van de talkshow om wat nieuws te bedenken.

Genee bracht eind oktober 2024 zijn nummer Zomaar Een Avond In De Kroeg uit, wat hij voor het eerst opvoerde in de uitzending van Vandaag Inside. In de weken die volgden bleef de presentator zijn nummer maar inzetten tijdens uitzendingen, tot ongenoegen van Derksen. Begin november had Genee zijn tafelgenoot achter de schermen weer opgejut met het nummer, waarna de oud-voetballer al vroeg in de uitzending besloot om naar huis te gaan.

Het nummer wordt nog regelmatig uit de kast gehaald door Genee wanneer hij Derksen weer eens wil irriteren. Heel vervelend, zo stelt Vlam. “Steevast gebeurt het volgende: iemand zegt iets dat Wilfred doet denken aan zijn liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg. Nou, dan weet je al: dit is een kans voor Wilfred om weer lekker dat liedje te pluggen”, stelt de tv-kenner in zijn podcast. Als Genee naar zijn nummer heeft verwezen, zet de regie het nummer direct in, waarna Derksen boos is. “Die is niet blij, want die vindt dat Wilfred te veel aan zelfpromotie doet en dat is slecht voor het programma, vindt hij.”

Volgens Vlam was de grap de eerste keer leuk, maar is het inmiddels wel klaar. “Dit hebben we nu wel een paar keer gezien, heel veel hebben we dit zelfs wel gezien, en het begint heel erg saai te worden”, oordeelt de journalist. “Ik denk dat ze dit nu even niet meer moeten doen.” De grap met het liedje is niet meer actueel, stelt Vlam. “De eerste paar keer was het best grappig en ook best grappig om te zien hoe Johan erop reageerde en hoe Wilfred heel graag z’n liedje wilde promoten, maar dat liedje is inmiddels drie maanden oud. Dit kleine dingetje hebben we nu al vaak genoeg gezien.” Vlam roept Genee dan ook op om een nieuwe grap te bedenken.

