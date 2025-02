Wilfred Genee vertelt over schade van brand, grap van bargast valt niet goed

Wilfred Genee heeft zondagavond iets meer verteld over de schade na de brand in zijn tuinhuis. De presentator, die Hélène Hendriks (verlof) verving bij De Oranjezondag, liet weten dat persoonlijke dingen van zijn vrouw zijn verbrand.

Vrijdag brak brand uit in het tuinhuis van Genee. De brand werd rond 20.15 uur ontdekt en hield de brandweer vijf uur bezig. Ondanks de brand was Genee wel aanwezig om Vandaag Inside te presenteren. Een dag later, toen hij bij daglicht de schade kon zien, sloeg het verdriet toe.

Bij De Oranjezondag maakte voormalig MIVD-directeur Pieter Cobelens een grapje, verwijzend naar alle nepkaarsen in de studio. “Ik ruik een brandluchtje", zei de bargast. Politiek journalist Thomas van Groningen vroeg Genee: “Hoe is het daarmee?”

“Daar word ik niet zo vrolijk van”, antwoordde de presentator. “Vrijdag, toen ik hiernaartoe was geracet, was ik in een soort roes. Maar zaterdag, toen ik ervoor stond, was ik wel heel verdrietig. Een heleboel persoonlijke dingen van mijn vrouw zijn verbrand. Het was echt een prachtig huisje, dat is helemaal verdwenen. Laten we er niet verder over nadenken.”

Rutger Castricum grapte tot slot: “Pieter, als jij even wilt kappen met dit soort kutgrappen. Die man heeft onwijs leed.”

VIDEO - Genee over brand bij zijn woning: 'Toen ik er zaterdag voor stond, was ik wel heel verdrietig'