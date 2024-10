Johan Derksen reageert opvallend, als Wilfred Genee met grote verrassing komt

Wilfred Genee bracht vrijdag zijn nieuwe single Zomaar Een Avond In De Kroeg uit en zong het nummer voor het eerst tijdens de uitzending van Vandaag Inside. De presentator van het SBS6-programma kreeg de hele studio op z’n kop, behalve Johan Derksen.

Genee scoorde eerder al een hit met Een Aperolletje, samen met Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. Dit keer goot de presentator van Vandaag Inside het liedje Vanavond Heb Ik Hoofdpijn, van Hanny in een nieuw jasje. Het nummer is vrolijk en vat de sfeer van een avondje in de kroeg samen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond zingt Genee het nummer live in de studio. De aanwezige toeschouwers doen gezellig mee, inclusief René van der Gijp en Hélène Hendriks. Gasten Lale Gül en Heleen van Rooyen staan na een tijdje zelfs op de tafel. Derksen gaat echter niet mee in de polonaise en blijft stoïcijns op zijn stoel zitten.

Bekijk hieronder het fragment uit Vandaag Inside:

Videoclip Zomaar Een Avond In De Kroeg

Bij een nieuw nummer, hoort vanzelfsprekend ook een clip. Genee pakte uit met een video met veel bekende gezichten van Vandaag Inside. Zo duiken Sam Hagens, Raymond Mens, Van der Meijde, Harry Mens en Job Knoester. Ook Derksen speelt een hoofdrol. De Snor zit, terwijl iedereen binnen aan het feesten is, buiten een sigaar te roken. “Wat een ellende, daar wil je toch niet bijhoren?” sluit Derksen de clip af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler misdraagt zich bij Heracles Almelo - Ajax: ‘Houd je bek!'

Brian De Keersmaecker werd met tweemaal geel van het veld gestuurd en misdroeg zich vervolgens verbaal tegen de bank van Ajax.