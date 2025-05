Fortuna Sittard neemt niet deel aan play-offs Europees voetbal

Fortuna Sittard zal niet gaan deelnemen aan de play-offs voor Europees voetbal. De Limburgers staan momenteel op de negende plaats die recht geeft op deelname aan het seizoenstoetje, maar gaan niet deelnemen. Fortuna heeft geen UEFA-licentie gekregen en mag derhalve komend seizoen niet uitkomen in Europees verband.

Met nog twee wedstrijden te gaan in de Eredivisie staat Fortuna momenteel op een negende plaats in de Eredivisie. Door de bekerwinst van Go Ahead Eagles, dat zevende staat in de Eredivisie, schuift die plek op naar de nummer negen van de competitie. In de play-offs wordt gestreden om een ticket voor de tweede voorronde van de UEFA Conference League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Allerslechtste voetballer van de Eredivisie' loopt bij Ajax rond: 'Hij kan helemaal niks'

Het seizoenstoetje gaat aan de neus van Fortuna voorbij, aangezien de club begin april niet aan de eisen voor een UEFA-licentie voldeed. De club mag daarom dus niet uitkomen in de derde UEFA-competitie, zelfs al zou het de play-offs wint. "Fortuna heeft op 8 april 2025 -de uiterste aanvraagdatum- geen UEFA-licentie kunnen aanvragen. Op dat moment voldeed de club niet aan alle vereisten, waaronder het aanleveren van een externe accountantsverklaring conform de UEFA-regels. Daarmee is deelname aan de play-offs voor Europees voetbal op voorhand uitgesloten", laat Fortuna Sittard weten via de officiële kanalen.

“We hadden de sportieve prestaties op het veld graag verzilverd met deelname aan de play-offs", reageert algemeen directeur Martijn Merks. “We strijden tot de laatste dag mee om een plek in het linker rijtje en gaan volgend seizoen alweer het achtste opeenvolgende jaar de Eredivisie in. Dit is het resultaat van hard werken en toewijding van iedereen binnen de organisatie — spelers, staf, medewerkers, supporters en partners.”

LEES OOK: Dit is het beste elftal uit Limburg

Teleurstelling bij Fortuna Sittard

Ondanks het goede seizoen overheerst wel de teleurstelling bij Fortuna. "Het is teleurstellend dat we een sportief prachtig seizoen niet kunnen belonen,” vervolgt Merks. “We vinden het echter belangrijk om transparant te zijn. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe eredivisieseizoen en ondertussen verder aan het bouwen aan de toekomstbestendigheid van de club. We verwachten in het nieuwe seizoen zonder problemen te kunnen voldoen aan de licentie-eisen."

Ticket voor play-offs schuift door

De Eredivisie heeft inmiddels bevestigd dat het ticket voor de play-offs doorschuift mocht Fortuna Sittard als negende eindigen in de competitie. Voor Sparta Roterdam, FC Groningen en Heracles Almelo is het afhaken van Fortuna voor de play-offs goed nieuws. Alle drie de clubs staan namelijk op een punt van de Limburgers (39 punten). Zelfs PEC Zwolle, dat veertiende staat met 35 punten, zou de play-offs nog kunnen halen. Dan zou een en ander wel gunstig moeten vallen voor de Blauwvingers.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Luijckx sloopt Eredivisie-keeper: 'Het ziet er niet uit, Comedy Capers' 🔗

👉 ‘Europese grootmacht aast op Edvardsen, opvolgers al in beeld’ 🔗

👉 Deze club is als enige nérgens de populairste in Nederland 🔗

👉 'AZ-spelers maken foto in kleedkamer na trieste gebeurtenissen' 🔗

👉 Opmerkelijk: Higler stond in eerste instantie niet op planning voor Ajax - AZ 🔗