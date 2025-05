'Liverpool tikt 40 miljoen af en heeft opvolger Alexander-Arnold zo goed als binnen'

Liverpool staat op het punt om zich te versterken met Oranje-international , zo meldt het Duitse Kicker. De offensieve back zal voor zo'n 40 miljoen euro overkomen van Bayer Leverkusen en wordt op Anfield de opvolger van , die transfervrij vertrekt en op korte termijn voor Real Madrid lijkt te gaan tekenen.

Frimpong ligt in Leverkusen nog vast tot medio 2028, maar in zijn verbintenis is een ontsnappingsclausule van om en nabij de 40 miljoen euro opgenomen, zo weet het Duitse voetbaltijdschrift. Liverpool staat op het punt die te activeren, waarna de Nederlander een contract tot 2030 zal gaan ondertekenen en dus voor vijf seizoenen vast komt te liggen bij de kampioen van Engeland. Op dit moment zouden enkel nog wat laatste details worden gladgestreken voordat de deal definitief rond is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot komt met genadeloos besluit, Micah Richards heeft medelijden

Leverkusen nam de inmiddels 24-jarige Frimpong in de winterstop van het seizoen 2020/21 voor zo'n elf miljoen euro over van de Schotse grootmacht Celtic. In de Bundesliga vestigde hij definitief zijn naam als een van de beste offensieve backs van Europa. In 190 wedstrijden voor Die Werkself was Frimpong al goed voor 30 doelpunten en leverde hij ook nog eens 44 keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Met Leverkusen legde Frimpong in het seizoen 2023/24 beslag op de eerste landstitel in de clubgeschiedenis en werd tevens de DFB-Pokal gewonnen.

LEES OOK: Mooie beelden: Arne Slot heeft tijd van zijn leven op Ibiza

Frimpong debuteerde in oktober 2023 in het Nederlands elftal, als invaller in een met 1-2 verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Op het Europees Kampioenschap van 2024 had hij alleen een basisplaats in de tweede poulewedstrijd, waarin de Fransen opnieuw de tegenstander waren (0-0). Daarnaast bracht bondscoach Ronald Koeman hem als invaller in de duels met Polen (1-2 winst) en de kwartfinale tegen Turkije (2-1 winst). Frimpong staat inmiddels op twaalf interlands.

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Arne Slot komt met genadeloos besluit, Micah Richards heeft medelijden 🔗

👉 Gaat Kevin De Bruyne naar Liverpool? 🔗

👉 Aan alles gedacht: Slot zorgt ervoor dat ook transferflop kampioensmedaille krijgt 🔗

👉 Liverpool houdt mogelijk tóch transfersom over aan vertrek Alexander-Arnold 🔗

👉 'Slot wil peperdure concurrent voor Gravenberch naar Liverpool halen' 🔗