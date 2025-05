Mooie beelden: Arne Slot heeft tijd van zijn leven op Ibiza

Arne Slot heeft, na knappe prestaties in Nederland, Liverpool gelijk in zijn eerste seizoen kampioen gemaakt. De titel zat er al een tijdje aan te komen, maar op 27 april was het dan toch echt zover. Nu geniet de coach van een welverdiende vakantie op Ibiza.

Slot pakte al met Feyenoord de titel en de beker en had nog jaren in Rotterdam kunnen werken. Maar toen de Engelse topclub Liverpool kwam, hoefde de oefenmeester niet lang na te denken. Hij volgde Jürgen Klopp op en investeerde samen met de technische directie amper in de selectie. Met een iets ander spelsysteem speelden The Reds zich overtuigend richting de Premier League-titel.

Nu gaan er beelden rond van de trainer, die een heerlijke tijd heeft op het Spaanse eiland Ibiza. Zo zien we hem bij een strandclub onthaald worden met het nummer We Are The Champions en wat vrouwelijk schoon. Vele mensen willen met hem op de foto en Slot maakt ook nog een praatje met Wayne Lineker, de broer van Gary.

What a reception for Arne Slot in Ibiza🙌🇪🇸 pic.twitter.com/GZAlpkUHcK — Liverpool News (@LFCVine) May 12, 2025

Arne Slot living his best life in Ibiza 😂 pic.twitter.com/TC3POzX1aB — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 12, 2025

Why have I just seen Arne Slot at O Beach on Dean Gaffneys story 😭😭 pic.twitter.com/nAXuOFJVVi — MB (@MB02__45) May 12, 2025

