Dit is het beste elftal uit Gelderland

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie is de grootste provincie van het land aan de beurt: Gelderland.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Gelderland

Doelman - Jasper Cillessen

Jasper Cillessen kent een veelbewogen carrière. De keeper van dit Gelderse elftal is geboren in Nijmegen en brak door bij NEC. In 2011 stapte de goalie over van Nijmegen naar Amsterdam, om de strijd aan te gaan met Kenneth Vermeer voor de plek van eerste keeper. In zijn derde seizoen bij Ajax lukte dit. Cillessen greep drie landstitels met de Amsterdammers, voor hij in 2016 naar FC Barcelona vertrok. Als reservekeeper speelde de inmiddels 65-voudig international in drie seizoenen 32 wedstrijden voor de club. Na zijn tijd in Catalonië vertrok de keeper naar Valencia, waar hij in drie seizoenen nooit de onbetwiste nummer één werd. Een terugkeer bij oude liefde NEC moest zorgen voor een plekje in de WK-selectie van 2022, maar Louis van Gaal riep hem niet op. Inmiddels is Cillessen na twee seizoenen Eredivisie weer terug in Spanje, voor degradatievoetbal met UD Las Palmas.

Rechtsachter - Kevin Diks

Kevin Diks heeft in zijn carrière behoorlijk wat clubs versleten. De rechtsback begon bij de jeugd van AGOVV uit zijn geboorteplaats Apeldoorn en stapte over naar de Vitesse-jeugd. Na twee seizoenen in de hoofdmacht pikte Fiorentina Diks op. Zijn verblijf daar werd geen succes. Na twee wedstrijden in een half jaar huurde Vitesse de rechtsback voor de rest van het seizoen terug. Met Vitesse won hij in dat seizoen de KNVB-Beker. Het jaar erop werd de Apeldoorner uitgeleend aan Feyenoord, waarmee hij opnieuw de Beker won. Diks kwam niet tot spelen bij zijn volgende uitleenbeurt aan Empoli en een nieuwe leenovereenkomst met het Deense Aarhus volgde. Daar maakte hij een dusdanige indruk dat recordkampioen FC Kopenhagen hem transfervrij vastlegde. Inmiddels is Diks bezig aan zijn vierde en laatste seizoen voor Kopenhagen, dat hem komende zomer laat vertrekken naar Borussia Mönchengladbach. Diks speelde tot nu toe drie interlands voor het Indonesische elftal.

Centrale verdediger Thomas Beelen

De Harderwijkse Thomas Beelen maakte zijn Eredivisie-debuut voor PEC Zwolle al in 2022, maar brak na de degradatie een seizoen later echt door in de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord haalde Beelen op uit Zwolle en de centrale verdediger wordt steeds belangrijker voor de ploeg van Robin van Persie. Afgelopen seizoen legde Beelen met Feyenoord beslag op zijn eerste hoofdprijs: de KNVB-Beker.

Centrale verdediger - Robin Pröpper

Robin Pröpper begon zijn voetbalcarrière bij De Graafschap. De Arnhemmer speelde jaren in de Eerste Divisie voor de Doetinchemmers en promoveerde in 2015 naar de Eredivisie. Toen bleek dat dit het enige seizoen Eredivisie werd, stapte Pröpper over naar Heracles Almelo. Na vijf seizoenen in Almelo zette Pröpper kwaad bloed bij zijn supporters, door de gevoelige transfer naar FC Twente te maken. Afgelopen zomer verliet aanvoerder Pröpper Twente voor Glasgow Rangers, waar hij het grootste gedeelte van de wedstrijden speelt.

Linksachter - Ferdi Kadioglu

Ferdi Kadioglu werd geboren in Arnhem, maar speelde zijn eerste professionele wedstrijden voor NEC uit Nijmegen. In 2018 maakte hij in de Eerste Divisie genoeg indruk om een transfer naar het grote Fenerbahçe te verdienen. Na een aantal seizoenen goed gepresteerd te hebben in Istanbul, vertrok hij afgelopen zomer naar Brighton en Hove Albion. Inmiddels heeft Kadioglu 22 wedstrijden voor het Turkse nationale elftal gespeeld.

Centrale middenvelder - Dirk Proper

Op het middenveld komen we de volgende NEC’er tegen. Dirk Proper komt uit Elst, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Proper speelt al zijn hele carrière voor de Nijmegenaren en komt verspreid over KKD- en Eredivisie-seizoenen op 157 wedstrijden. Proper kwam elf keer in actie voor Jong Oranje, waarvan vier keer als aanvoerder.

Centrale middenvelder - Donny van de Beek

Donny van de Beek uit Nijkerkerveen kende tot nu toe zijn beste periode bij Ajax. Het jeugdproduct van De Toekomst beleefde zijn succesvolste seizoen in het beroemde 2018/2019, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt. Ook werden de Eredivisie en de KNVB-Beker gewonnen. Aan het begin van het volgende seizoen legde Ajax ook beslag op de Johan Cruijff-schaal. Van de Beek speelde nog één seizoen bij Ajax, voor hij naar Manchester United vertrok. Die overgang is allerminst een succes te noemen. De normaal zo vaak scorende middenvelder kreeg weinig speeltijd en maakte slechts twee doelpunten. Uitleenbeurten aan Everton en Eintracht Frankfurt werden ook geen succes. Begin dit seizoen stapte Van de Beek over naar Girona FC, waar hij veel speelt en zelfs weer doeltreffend was in de Champions League. Toch gaat het Van de Beek, goed voor negentien interlands, ook in Spanje niet voor de wind. Girona bezet op dit moment de vijftiende plaats in LaLiga.

Aanvallend middenveld - Isaac Babadi

Isaac Babadi komt uit Nijmegen en speelde in de jeugd van NEC, voor hij de overstap maakte naar de opleiding van PSV. Babadi speelt veel wedswtrijden voor Jong PSV in de KKD, maar krijgt ook regelmatig speeltijd in het eerste. In het afgelopen kampioensjaar speelde de aanvallende middenvelder zestien wedstrijden onder Peter Bosz. Dit jaar zijn het er slechts zeven, maar mag de jongeling er vier Champions League-optredens aan toevoegen. Babadi speelde twee wedstrijden voor Jong Oranje, maar komt ook in aanmerking voor de selectie van het eerste elftal van Sierra Leone. Het West-Afrikaanse land zou Babadi willen overtuigen, maar de twintigjarige middenvelder wil er eerst goed over nadenken.

Rechtsbuiten - Steven Berghuis

Steven Berghuis speelde net als mede-Apeldoorner Diks in de jeugd van AGOVV. Zijn profdebuut kwam echter voor FC Twente. Een jonge Berghuis speelde niet veel voor de Tukkers en werd uitgeleend aan VVV, alvorens hij naar AZ vertrok. In zijn derde en laatste seizoen voor de Alkmaarders scoorde hij elf keer en gaf hij vijf assists. Genoeg om Watford te overtuigen hem naar de Premier League te halen. Daar bleef het bij één seizoen, voor een terugkeer naar Nederland bij Feyenoord volgde. Het verhaal is bekend: Berguis werd de grote man én aanvoerder bij Feyenoord, waarmee hij in 2017 kampioen werd. In 2021 volgde een zeer gevoelige overstap naar Ajax, waar hij ook kampioen werd en inmiddels vier seizoenen speelt.

Spits - Joël Piroe

Joël Piroe is geboren in Wichen, in de buurt van Nijmegen. De spits speelde in de jeugd van NEC, Feyenoord en PSV. Piroe speelde voor Jong PSV en maakte zijn Eredivisie-debuut tijdens een verhuurperiode bij Sparta Rotterdam. Na een aardig jaar in Rotterdam keerde Piroe terug bij de PSV-selectie, waar hij tot veertien wedstrijden en drie goals kwam. In 2021 stapte de aanvaller over naar Swansea City in de Championship. Na twee succesvolle jaren in Wales is Piroe inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen voor Leeds United, waarmee hij promotie naar de Premier League voor komend seizoen afdwong.

Linksbuiten - Miliano Jonathans

Miliano Jonathans is een geboren Arnhemmer en doorliep de jeugdopleiding van Vitesse. De club heeft sinds een aantal jaar financieel gezien moeilijk en zodoende krijgt de jeugd veel kansen. Jonathans maakte in de slechts veertig wedstrijden die hij speelde voor Vitesse een goede indruk op FC Utrecht, dat hem afgelopen winter naar de Domstad haalde.

