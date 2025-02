Wilfred Genee schokt Vandaag Inside met zeer ernstig nieuws: 'Alles is afgefikt'

Wilfred Genee is vrijdagavond om uiterst vervelende redenen te laat gekomen bij het programma Vandaag Inside. De presentator liep vlak na de start van de uitzending de studio binnen, waardoor tafelgast Dyantha Brooks kort zijn plaats overnam. Dat had te maken met een brand bij de buren van Genee.

"Het is kut", begint Genee, als hij emotioneel aanschuift aan tafel. "Het gebouw naast ons huis is helemaal afgefikt. Dit is echt klote. Mijn kinderen en vrouw zijn oké, dat is het belangrijkste. Die kinderen zitten daar vaak, dus... We weten niet hoe het ontstaan is, maar het is helemaal klaar", doelt de presentator op de woning.

Artikel gaat verder onder video

Tafelgast Dyantha Brooks geeft vervolgens aan dat ze het goed had begrepen als Genee had besloten om de uitzending over te slaan en door het incident thuis te blijven: "Ja, maar ik wilde het jou ook niet aandoen", reageert hij: "Je vindt het al spannend en als je dan direct met Johan Derksen, op zijn verjaardag, aan de bak moet... En die verjaardag wilde ik ook niet missen", geeft Genee toe.

Genee vervolgt: "De brandweer zei dat het brandmeester was nu, dus dan kan ik niet veel meer doen. Mijn vrouw en kinderen zijn wel enorm geschrokken. Het kon zo overslaan. Ze staan er met drie auto's op dit moment."

