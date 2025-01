Johan Derksen cancelt Vandaag Inside-gast: 'Laf, ik denk dat ik gewoon te lastig voor hem ben'

Het is inmiddels ruim vier maanden geleden dat Angela de Jong voor het laatst haar opwachting maakte in Vandaag Inside. De tv-recensente en columniste van het Algemeen Dagblad weet officieel van niets, maar vermoedt zelf dat ze is gecanceld door Johan Derksen, die haar 'te lastig' zou vinden.

De Jong heeft zich de afgelopen jaren meermaals negatief uitgelaten over Derksen. Zo noemde de journaliste De Snor in april vorig jaar 'ontzettend laf' voor de manier waarop hij omging met politiek verslaggever Merel Ek, die zich in een eerdere uitzending uitsprak over de rel rond Derksens uitspraken over Kamerlid Habtamu de Hoop, maar pas in een volgende uitzending - waarbij zijzelf niet aanwezig was - de volle laag kreeg. "Als er iemand kritiek heeft aan die tafel, en die uit dat op dat moment, dan gaan ze er nog wel een beetje redelijk mee om. Maar de dag erna kun je erop wachten dat je de volle laag krijgt. Altijd als diegene niet meer aan tafel zit, dan durven ze opeens. En dat vind ik zó ontzettend laf", sprak De Jong destijds.

Recentelijker werd Derksen door De Jong weggezet als 'iemand met een hele grote bek en een klein hartje'. "Hij is als eerste in de weer als mensen hem vragen iets te doen voor het goede doel of als hij iemand zijn laatste wens kan vervullen", zei de journaliste in december in de AD-productie Beroemd of Berucht. Zijn imago van botterik is volgens De Jong dan ook niet geheel terecht: "Hij cultiveert het een beetje, want hij weet dat hij daar succes mee heeft. Maar als je denkt aan Johan Derksen die met zijn hond rondloopt en vertelt dat zijn hond altijd bij hem in bed slaapt, dan heb je Johan Derksen volgens mij redelijk te pakken", aldus De Jong.

In de AD Mediapodcast van afgelopen dinsdag krijgt De Jong de vraag waarom zij de voorbije periode niet meer is aangeschoven bij Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Is zij soms gecanceld? "Dat idee krijg ik sterk, ja, dat ik gecanceld ben. Johan die niemand cancelt, die cancelt opeens mensen", luidt het antwoord. De Jong heeft wel een verklaring: "Ik denk dat ik gewoon te lastig ben voor Johan aan tafel en dat hij het gewoon niet zo gezellig vindt. Dennis Jansen vraagt De Jong of zij dus definitief niet meer zal aanschuiven in VI. "Dat denk ik niet. Een beetje laf, hè, van Johan?", antwoordt de columniste. Desgevraagd laat De Jong overigens weten dat ze op een eventuele nieuwe uitnodiging wél gewoon in zal gaan: "Dat heb ik altijd als stelregel gehad", aldus De Jong.

