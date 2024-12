Angela de Jong vertelt eerlijk wat ze van Johan Derksen vindt

Angela de Jong wordt met regelmaat hard aangepakt door Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Toch kan de journaliste het niet laten om af en toe aan te schuiven bij Vandaag Inside. In Beroemd of Berucht van het Algemeen Dagblad geeft de televisiekenner haar eerlijke mening over Derksen.

Derksen zorgt regelmatig voor ophef in Nederland met zijn uitspraken, maar er bestaan twijfels over of de voormalig voetballer ook achter de schermen zo is als hij op tv doet voorkomen. “Hij is redelijk makkelijk te vangen”, begint De Jong als ze wordt gevraagd hoe Derksen echt is. “Het is gewoon iemand met een hele grote bek en een heel klein hartje.”

Toch staat Derksen er volgens De Jong voor open om anderen te helpen. “Hij is als eerste in de weer als mensen hem vragen iets te doen voor het goede doel of als hij iemand zijn laatste wens kan vervullen”, stelt de journaliste. In het echte leven is Derksen dan ook niet zo’n ‘botterik’ als hij voordoet op tv. “Hij cultiveert het een beetje, want hij weet dat hij daar succes mee heeft. Maar als je denkt aan Johan Derksen die met zijn hond rondloopt en vertelt dat zijn hond altijd bij hem in bed slaapt, dan heb je Johan Derksen volgens mij redelijk te pakken.”

Derksen laat bloed van De Jong koken

De Jong kan zich desondanks ook heel erg storen aan Derksen. “Geen enkele andere persoon kan mijn bloed zo laten koken als Johan Derksen”, stelt ze. Daarmee doelt de televisierecensent bijvoorbeeld op de rel rondom de kaars, zwangerschapsdiscriminatie en Habtamu de Hoop. “Bij al die rellen heb ik me altijd verbaasd over waar de SBS-directie is. Waarom nemen ze geen maatregelen? Waarom roepen ze iemand niet tot de orde?” Dat heeft volgens De Jong een heel eenvoudige reden. “VI is de kurk waar heel SBS op drijft. Het brengt ontzettend veel geld binnen, dus tot de laatste snik zullen ze dat op de buis houden.”

