'Pech voor Genee: grote Vandaag Inside-wens gaat niet in vervulling'

Als het aan John de Mol ligt, krijgt Wilfred Genee géén programma naast Vandaag Inside, zo meldt Victor Vlam bij De Communicado’s. De mediadeskundige weet dat Genee pech heeft en zijn volledige focus op VI moet houden.

Vlam vertelt dat zijn mediavertrouweling, Evert Santegoeds, weet dat Genee géén eigen programma gaat krijgen. “Ik denk dat het probleem voor John de Mol niet per se geld is, maar de aandacht van Wilfred. Ik denk dat John de Mol vooral wil dat Wilfred zich richt op Vandaag Inside en dat hij daar met volle energie en volledige focus voor gaat en dat hij zich niet gaat richten op een eigen programma”, zegt de VI-kenner.

Een dubbele agenda kan ervoor zorgen dat Genee niet scherp aan Vandaag Inside-uitzendingen begint. “Het zou best kunnen zijn dat als hij een eigen programma krijgt, dat al zijn focus daar op gericht is en dat hij daar een succes van wil maken en dat Vandaag Inside er bij wijze van spreken even bij wordt gedaan”, vervolgt Vlam.

Een minder scherpe Genee kan resulteren tot snellere ruzies. “Ja, ik kan ook bedenken dat als de heren moe zijn en niet helemaal scherp zijn, dat er dan ruzie ontstaat en het alsnog uit elkaar knalt, dus John heeft er wel belang bij dat Wilfred z’n volledige aandacht gaat naar dat programma. Ik denk dat dat is wat echt speelt”, sluit Vlam af.

Genee, Johan Derksen en René van der Gijp beschikken over een aflopend contract bij Vandaag Inside. Het Algemeen Dagblad weet dat Derksen en Van der Gijp doorwillen, terwijl Genee nog twijfelt. Het krijgen van een eigen programma zou een belangrijk onderdeel vormen van zijn onderhandelingen.

