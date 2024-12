Nog één groot obstakel voor contractverlenging Vandaag Inside: 'Talpa moet dit heel snel oplossen'

Er lijkt nog één horde te nemen voordat de tafelheren van Vandaag Inside besluiten een jaar langer door te gaan. Belangrijke wensen van René van der Gijp en Johan Derksen zijn al ingewilligd, maar Wilfred Genee onderhandelt nog over zijn eigen toekomst. De presentator wil graag een extra programma presenteren, maar daar lijkt Talpa niet enthousiast over.

In de uitzending van Vandaag Inside zegt Derksen dat Talpa-baas John de Mol het euvel ‘heel snel’ moet wegnemen. Eerder op de woensdag werd al duidelijk dat De Mol volgende week live in de uitzending wil verschijnen om de nieuwe contracten te ondertekenen, maar eerst zal een akkoord met Genee bereikt moeten worden. Van der Gijp heeft al de toezegging dat hij vanaf januari iedere woensdag vrijaf krijgt, terwijl Derksen iedere uitzending minstens drie onderwerpen mag inbrengen.

Artikel gaat verder onder video

“Ze weten in de leiding dat Wilfred de ambitie heeft om er nog wat naast te doen. Onbegrijpelijk, als je al vijf dagen per week op tv bent, maar dat is zijn zaak. Dingetjes die hij graag zou willen doen, gaan nu naar wildvreemden die ze benaderen en binnen komen waaien”, doelt Derksen mogelijk op het gerucht dat Art Rooijakkers een interviewprogramma krijgt op SBS6. “Dan begrijp ik best dat Wilfred een soort frustratie over zich heen krijgt.” Genee lacht: “Mwah, een beetje maar.”

LEES OOK: Vaste gast Vandaag Inside dreigt te vertrekken: 'Johan Derksen is klaar met hem'

© Vandaag Inside

Derksen doet oproep aan Talpa

Derksen stelt dat Talpa er verstandig aan zou doen om Genee een programma op de zondagochtend te geven: “De zondagochtend bij Talpa kun je weggooien. Heel veel zenders hebben tegenwoordig best een leuke zondagochtend. Geef hem gewoon een programma van 11 tot 12. Ik had een probleem over de gang van zaken, dat is opgelost. René had een probleem en wilde één dag overslaan, dat is opgelost. Wilfred had een probleem: hij wil er graag nog iets naast doen wat niet met dit gekkenhuis te maken heeft. Dat kan heel makkelijk opgelost worden door de Talpa-leiding, door hem op zondagochtend in te plannen. Dan is er niks aan de hand, maar dat kan blijkbaar niet opgelost worden. Als wij dan zo’n belangrijk programma zijn voor Talpa, dan moeten ze dit maar eens heel snel oplossen.”

Video - 'Als wij zo'n belangrijk programma zijn voor Talpa, moeten ze dat maar eens heel snel op gaan lossen'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen komt met groot nieuws: nieuwe vaste gast Vandaag Inside bekend

Johan Derksen vertelt wie vanaf januari veelvuldig te zien zal zijn in Vandaag Inside.