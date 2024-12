Derksen komt met groot nieuws: nieuwe vaste gast Vandaag Inside bekend

Thomas van Groningen keert definitief terug bij Vandaag Inside. Hij wordt als politiek duider de opvolger van Sam Hagens, die per 1 januari overstapt van Talpa naar WNL. Johan Derksen bevestigt de terugkeer van Van Groningen woensdagavond.

Derksen verklapt dat hij door Van Groningen is gebeld om nog wat oud zeer weg te nemen. “Ik kan wel verklappen dat hij de opvolger wordt van Sam Hagens”, vertelt hij. “Ik heb natuurlijk een aantal keer gezegd dat ik het niet zo netjes en leuk vond hoe hij ons verlaten heeft. Wij hebben hem alle kansen van de wereld gegeven. Maar ik heb gezegd dat hij van harte welkom is en zich niet druk moet maken.”

Hagens, zelf ook aanwezig, vraagt aan Derksen of hij dit nieuws al mocht verklappen. “Nee, maar dat vragen we hier niet”, zegt Derksen lachend.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: John de Mol wil naar Vandaag Inside en 'spijkers met kloppen slaan', 'bal ligt bij Genee'

Van Groningen maakte aanvankelijk carrière bij de radio en beleefde zijn tv-doorbraak bij Talpa, waar hij in 2021 zowel in De Oranjezomer als in het toenmalige Veronica Inside zijn opwachting maakte. Later dat jaar maakte Van Groningen, net als Hagens nu gaat doen, de overstap naar WNL, waar hij verslaggever, politiek duider en inval-presentator bij Op1 werd. Inmiddels is die talkshow ter ziele gegaan, maar Van Groningen is nu de vaste sidekick van Sven Kockelmann in diens wekelijkse talkshow Café Kockelmann.

Een kleine twee weken geleden sprak Genee in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside al met Hagens over de vraag wie zijn rol in het programma over zou kunnen nemen. De presentator noemde daarbij zelf de naam van Van Groningen. "Ik zou Thomas geen slechte vinden. Hij zegt: Ik sta onder contract bij WNL. Hem een geweldige aanbieding doen? Daar heb ik geen enkele invloed op", sprak Genee destijds. Vorige week bevestigde Genee dat er sprake was van serieuze interesse.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp krijgt vrij op woensdag, ook grote wens Derksen ingewilligd

René van der Gijp heeft in de onderhandelingen met Talpa over een nieuw contract een belangrijke wens in vervulling zien gaan.